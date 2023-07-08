الصحة تعلن التقرير اليومي لحملة “100 يوم صحة”

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقريرا مفصلا عن خدمات المبادرات الصحية الرئاسية، والقوافل والطبية، وعيادات تنظيم الأسرة، والتطعيمات الروتينية، والصحة النفسية، وحملات التوعية التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» للمواطنين، خلال عملها، أمس الجمعة 7 يوليو، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه وفقا للتقرير، فإن إجمالي الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» أمس فقط، بلغت 187 ألفا و579 خدمة، بينها 7 آلاف و577 خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 23 ألفًا و297 زيارة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، أمس لـ461 طفلا، فيما قدمت 26 ألفًا و322 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت أمس، 5 آلاف و1121 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و627 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ 1615 مواطنا.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 9 آلاف و214 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، أمس بلغ 8 آلاف و921 مواطنا.

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 16 ألفا، و413 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 32 ألفا، و220 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، أمس، 59 ألفا و791 طفلا.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 29 ألف مواطن من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».