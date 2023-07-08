مؤتمر طب قصر العينى يوصى باستخدام الذكاء الاصطناعى فى تحسين الصحة والبحث العلمى

أوصى المؤتمر السنوى لكلية طب قصر العينى الذى عقد تحت عنوان «الذكاء الاصطناعى فى الطب» بدعم تتبع الأنشطة البدنية، والنظام الغذائى، واستخدام هذه التقنية فى تحسين الصحة بصفة عامة، وطب الطوارئ لسرعة التعامل مع البيانات وتفعيل «الخوارزميات» العلاجية، كذلك استخدام التقنية فى مجال البحث العلمى والاكتشافات الدوائية من خلال التفعيل للوصول من خلاله للبيانات الضخمة خاصة فى مجال الأبحاث الدوائية.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة ضرورة استخدام الذكاء الاصطناعى لتحسين تشخيص الأمراض من خلال تحليل البيانات الطبية والأشعات مثل الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسى والتحاليل المختبرية بصورة أسرع وأدق وبالتالى توفير توصيات علاجية.

وتلقى «الخشت» تقريرًا من الدكتورة منال المصرى، عميدة كلية طب قصر العينى، حول المؤتمر السنوى لكلية الطب تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، حيث بحث المؤتمر الارتباط الوثيق بين الثورة المعلوماتية وتقدم استخدامات البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الاصطناعى من ناحية وتطور المنظومة الصحية والممارسات الطبية والتعليم والتدريب والبحث العلمى فى مجالات الصحة، واستخدام الذكاء الاصطناعى لتحسين توصيل الرعاية الصحية إلى المجتمعات التى تفتقر إلى الخدمات الطبية، ويمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى لتطوير حلول صحية مبتكرة وتوفير رعاية صحية مخصصة للمجتمعات النائية أو المحرومة، مع تعظيم الاستفادة من قواعد بيانات المبادرات القومية فى تخطيط السياسات الصحية باستخدام الذكاء الاصطناعى.

وأكدت «المصرى» أنه على مستوى الجراحات الدقيقة أوصى المشاركون باستخدام التقنيات الحديثة، مثل الواقع المعزز وتعظيم نتائج الجراحات الدقيقة مثل جراحات الأوعية الدموية وجراحات المخ وجراحات العظام والتدخلات التنظيرية وغيرها من التدخلات الدقيقة، أما على مستوى التعليم والتدريب الطبى.