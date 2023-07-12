خطوات التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية السعودية 1444

كلية الملك خالد العسكرية، تصدرت عمليات بحث السعوديون بموقع جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أعلنت عن بدأ التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية ثانوي 1444 بوزارة الحرس الوطني في تخصص العلوم الطبيعية – نظام مقررات تخصص العلوم الطبيعية، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء 24\12\1444 الموافق 12\07\2023 ويستمر إلى يوم الأحد 28\12\1444 الموافق 16\07\2023.

أهم المميزات التي تقدمها كلية الملك خالد العسكرية للطلبة

تحمل نفقات علاج الطلاب والعناية الطبية عبر مستوصف الرعاية الأولية بالكلية.

إتاحة سكن مناسب للطلاب داخل الكلية.

توفير وسائل النقل للطلاب.

الحصول على مكافأة تصل قيمتها إلى نصف راتب شهري أساس لرتبة ملازم في الدرجة الأولي خلال فترة الدراسة.

توفير الزي العسكري والرياضي للطلاب.

توفير جميع متطلبات الإعاشة.

توفير وسائل النقل للطلاب.

التكفل بكافة النفقات الدراسية.

ماهي خطوات التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية 1444؟

يمكن الراغبين من التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية ثانوي 1444 بشكل إلكتروني من خلال الرابط kkmar.gov.sa، ومن ثم اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط التقديم بوابة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني.

اضغط على التسجيل والنتائج من القائمة الرئيسية للقبول والتسجيل على يمين الشاشة.

من القائمة الرئيسية بالأعلى، قم باختيار ( حملة الثانوية العامة )، ومنها كم باختيار الخيار الثالث ( التسجيل ).

قم بقراءة كافة شروط وتعليمات التسجيل جيدًا ثم وافق عليه، ومن ثم قم بالضغط على ( بداية التسجيل ).

املأ استمارة التسجيل بشكل صحيح ودقيق عبر إدخال كافة البيانات المطلوبة ورفع المستندات.

الضغط على ( تسجيل ) بعد إدخال الرمز المرئي.

ستصلك رسالة برقم التسجيل أو الطلب، وإن لم تصلك الرسالة فمن الممكن الاكتفاء بظهوره على الشاشة، أما في حالة عدم ظهوره، فلا بد من إعادة التسجيل.

اعرف شروط الالتحاق بكلية الملك خالك العسكرية للمرحلة الثانوية

تشترط الجنسية السعودية فيما عدا من نشأ مع والده خلال خدمته للدولة خارج السعودية.

أن يشهد له بحسن السير والسلوك وعدم تسجيل أي جرائم جنائية في حقه.

عدم التزوج من أجنبية.

عمر المتقدم يجب أن يكون ما بين 17 و22 عام عند بداية العام الدراسي بالكلية.

المعدل التراكمي يجب ألا يقل عن (80%)، على أن يكون من خريجي العام الحالي 1444هـ (انتظام نهاري).

درجة اختبار القدرات يجب ألا تقل عن (60) وكذلك في التحصيلي (60) عبر المركز الوطني للقياس.

أداء اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (STEP ) والنجاح فيه بدرجة لا تقل عن 50% من المركز الوطني للقياس.

لا بد من اجتياز ( اختبار اللياقة البدنية/ المقابلة الشخصية/ التزكية الأمنية/ الاختبار التحريري/ اختبار كفايات الحرس الوطني ).

اجتياز الفحص الطبي الجوي والفحوصات الطبية الأخرى بالنسبة بطلب الالتحاق ببرنامج الطيران العمودي. لن يقبل أي كشف طبي سوي اللجنة الطبية التابع للجنة القبول والتسجيل.

طول القبول في الكلية بالنسبة لوزن المتقد يجب ألا يقل عن (165 سم – 52 كجم) ولا يزيد عن (188 سم – 95 كجم).