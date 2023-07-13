عاجل
فتح أبواب لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 في اليوم الأخير أسعار صرف الدولار اليوم في محال الصرافة
الخميس 13 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي.. مصر تستضيف اليوم مؤتمر قمة دول جوار السودان

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تستضيف مصر اليوم الخميس ١٣ يوليو ۲۰۲۳ مؤتمر قمة دول جوار السودان، وذلك لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار.

txt

الرئاسة: مصر تستضيف مؤتمر قمة دول جوار السودان غدًا الخميس

txt

الرئيس السيسى يصدق على قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، بأن مصر تستضيف اليوم الخميس 13 يوليو 2023 مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

يأتي ذلك في ظل الأزمة الراهنة في السودان، وحرصاً من  الرئيس عبد الفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.

مواد متعلقة

وزير الخارجية يكشف أهمية زيارته لتشاد (شاهد)

وزير الخارجية يلتقي رئيس تشاد لبحث الأزمة السودانية

الجامعة العربية.. لجنة سعودية مصرية للتواصل مع طرفي النزاع بالسودان

مصر تعفي سفينة الخدمات المساندة لإنقاذ خزان صافر باليمن من الرسوم

وزير الخارجية يبحث تطورات الأزمة السودانية في زيارة لعدد من الدول الإفريقية

كلمة وزير الخارجية في الجامعة العربية لمناقشة الوضع في السودان
الجريدة الورقية