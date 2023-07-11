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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

زاخاروفا: الناتو أكد صرح أنه لا يسعى لصراع مباشر مع روسيا

زاخاروفا
زاخاروفا

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على إحدى نقاط قمة "الناتو" بعدم سعيه لصراع مباشر مع روسيا، مؤكدة أن الحلف يشارك في ذلك بشكل واضح.

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ماريا زاخاروفا

وأوضحت زاخاروفا: "بالطبع لا يسعى الناتو إلى صراع مباشر مع روسيا الناتو يشارك فيه بشكل واضح.

 

وصرحت زاخاروفا، في وقت سابق، بأن دول حلف الناتو تظهر اختلافا بشأن مسألة انضمام أوكرانيا للحلف، مؤكدة أنهم تخلوا عنها ببساطة، كما أن بولندا غير مهتمة بضم أوكرانيا إلى الناتو، لأنها تريد الحصول على أراضي غرب أوكرانيا.

وتشهد العاصمة الليتوانية فيلنيوس اليوم قمة حلف الناتو التي ستستمر إلى الغد، وسط ظروف دولية يسودها التوتر على خلفية الأزمة الأوكرانية والجدل حول قبول عضويتها.

وذكرت تقارير إعلامية أن مسودة البيان الختامي لقمة حلف "الناتو" المنعقدة في فيلنيوس، تتضمن بعض المطالب الأوكرانية، لكنها لا تشير إلى خطوات محددة لقبول عضوية كييف في الحلف.

 

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