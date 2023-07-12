أحمد يحيى قائما بمهام رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات

أصدر الكاتب الصحفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات قرار بتكليف الدكتور أحمد يحيى للقيام بمهام رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة.

وتولي يحي العديد من المناصب الهامة بالهيئة أبرزها مدير لمكتب رئيس الهيئه - مدير الإدارة العامة لقياس الراي العام الدولي - رئيس الاداره المركزيه لمكتب رئيس الهيئه - رئيس الإدارة المركزية للتدريب كما عمل كملحق بالمكتب الاعلامى بسفارة جمهوريه مصر العربيه التابع للهيئة بالعاصمة اليبانية طوكيو.

يذكر أن قطاع الإعلام الداخلي هو أحد القطاعات الرئيسية بالهيئة وتتبع له كافة مراكز الإعلام والنيل بكافة المحافظات والبالغ عددها نحو ٩٦ مركز. وتقوم هذه المراكز بمهام التواصل مع الجماهير بالمحافظات ونشر الوعي في صفوفها بقضايا وطنية هامة مثل المواطنة والتنمية وتمكين المرأة وحماية الطفل وتنظيم الأسرة ومكافحة الختان والأمن الغذائي من خلال الندوات والمحاضرات وورش العمل بالتعاون مع الجهات الوطنية الأخرى والمجتمع المدني.