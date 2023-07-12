الأرصاد تُحذر من حالة الطقس اليوم وغدا.. ارتفاع معدلات الرطوبة

حذرت الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة وتعرض البلاد لموجة حارة، غدًا الخميس، لتسود أجواء شديدة الحرارة على مختلف أنحاء البلاد.

وكشفت الأرصاد الجوية أن البلاد سوف تشهد موجة شديدة الحرارة تعتبر الموجة الأولى في صيف 2023 نهايات الأسبوع اعتبارًا من الخميس وتستمر حتى منتصف الأسبوع بعد فترة استقرار نسبي.

وأوضح خبراء الأرصاد الجوية أن الطقس ودرجات الحرارة في الفترة من الخميس حتى الأحد المقبل سوف تسجل درجة الحرارة 40 درجة مئوية على القاهرة لأول مرة في صيف 2023، وتسجل 36 درجة مئوية على شواطئ البحر المتوسط مصحوبة بزيادة في الرطوبة بينما تسجل مابين 39-40 درجة مئوية في سواحل البحر الأحمر، ومتوسط 45 درجة مؤية في محافظات الصعيد.

وأرجع خبراء الأرصاد الجوية تغير حالة الطقس في الصيف عن الأعوام الماضية بسبب التغيرات المناخية وامتداد منخفض الهند الموسمى، الذي تعاظم تأثيره في شهري يونيو ويوليو، ويتسبب في رفع درجات الحرارةعلى كافة الأنحاء.

وأشار خبراء الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة المسجلة تختلف عن المحسوسة مع الأخذ في الاعتبار مع ارتفاع معدلات الرطوبة، بقيم تصل إلى درجتين منوية عن المعلنة في البيان اليومى للأرصاد الجوية .

وقدم خبراء الأرصاد الجوية عدة نصائح للمواطنين لمواجهة الطقس شديد الحرارة، منها تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في أوقات الذروة مابين 12- 4 عصرا، مع تناول المرطبات والجلوس في أماكن جيدة التهوية لتقليل ارتفاع نسب الرطوبة وارتداء غطاء للرأس أثناء التواجد في الشارع.



الطقس اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 :

وبشأن حالة الطقس غدا الأربعاء من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسـواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

يستعرض المصرى اليوم بيانا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء:

درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 38- 23

درجات الحرارة على السواحل الشمالية 34- 22

درجات الحرارة على جنوب سيناء 42- 28

درجات الحرارة على شمال الصعيد 40- 24

درجات الحرارة على جنوب الصعيد 43- 30

الطقس غدا الخميس 13 يوليو 2023:

من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسـواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

يستعرض المصرى اليوم بيانا بـ درجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس:

درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 39- 23

درجات الحرارة على السواحل الشمالية 35- 22

درجات الحرارة على جنوب سيناء 42- 28

درجات الحرارة على شمال الصعيد 40- 24

درجات الحرارة على جنوب الصعيد 44-30

