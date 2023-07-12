أبرزهم مباراة مانشستر يونايد و ليدز.. مواعيد المباريات الودية اليوم

يلتقي فريق مانشستر يونايتد مع نظيره ليدز في المواجهة الودية التى تجمعهما فى النرويج، استعدادا لخوض منافسات الموسم الرياضي الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي “ البريميرليج”.



موعد مباراة مانشستر يونايتد و ليدز الودية

ويلعب الشياطين الحمر المواجهة الودية أمام ليدز فى المباراة التى تجمع الفريقين الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة و السعودية استعدادا للموسم الجديد.

مانشستر يونايتد و ليدز

كما يواجهة فريق بروسيا دورتموند نظيره فيستفاليا راينيرن، وسيتقابل فريق الكرة الأول بنادى الجزيرة الإماراتي فى مواجهة ودية مع نظيره بوتشباتش الألماني.

مواعيد المباريات الودية اليوم

بنفيكا × ساوثهامبتون (17:00 مصر والسعودية)

مانشستر يونايتد × ليدز (18:00 مصر والسعودية)

بروسيا دورتموند × فيستفاليا راينيرن (19:00 مصر والسعودية)

بوتشباتش × الجزيرة (20:00 مصر والسعودية)

مواعيد الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي

يوم الجمعة 11 أغسيطس ..

مانشستر سيتي ضد بيرنلي

يوم السبت 12 أغسطس ..

أرسنال ضد نوتنجهام فورست

وست هام ضد بورنموث

لوتون ضد برايتون

فولهام ضد إيفرتون

كريستال بالاس ضد شيفيلد يونايتد

أستون فيلا ضد نيوكاسل

يوم الأحد 13 أغسطس ..

توتنهام ضد برينتفورد

ليفربول ضد تشيلسي

وولفرهابتون ضد مانشستر يونايتد