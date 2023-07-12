جوليان الفاريز يحسم موقفه من الرحيل عن مانشستر سيني

حسم المهاجم الأرجنتيني جوليان الفاريز نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي موقفه من الرحيل عن النادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت تقارير صحفية أن نادي بايرن ميونخ يرغب في التعاقد مع الفاريز خلال الميركاتو الصيفي الحالي مستغلاً عدم مشاركة المهاجم الأرجنتيني بشكل اساسي ومستمر في تشكيلة السيتي.

وقال فابريزيو رومانو خبير سوق الإنتقالات أن ممثلي جوليان الفاريز يستبعدون إمكانية انتقال الاعب لصفوف البايرن في الوقت الحالي.

واكمل أن مانشستر سيتي سعيد للغاية بمردود مهاجمه الشاب ويفضل بقاءه في الموسم الجديد.

رياض محرز يقترب من أهلي جدة

وافق رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي على الانتقال لصفوف الأهلي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن رياض محرز وافق على الانتقال لصفوف الأهلي السعودي براتب أسبوعي يقدر بحوالي 410 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وأشارت الصحيفة أن إدارة الأهلي تتفاوض مع محرز منذ نهائي دوري أبطال أوروبا لكن اللاعب كان رفض سابقا الانتقال لصفوف الفريق قبل التراجع عن موقفه مؤخرا.