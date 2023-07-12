جوري بكر تكشف كواليس جديدة عن جعفر العمدة.. وعلاقتها ببرنامج رامز جلال (فيديو)

كشفت الفنانة جوري بكر، عن كواليس شخصية وداد في مسلسل جعفر العمدة الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي، وأشعر المشاهد في المسلسل الذي حقق نجاحا كبيرا.

وقالت جوري بكر خلال حوارها مع الفنانة إسعاد يونس بببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي". مساء الإثنين: "المشهد اللي كنت ببكي فيه أمام سيد العمدة وأطلب مغفرته تعبلي نفسيتي جدا"، مضيفة: "مشهد النهاية وخسارتي لكل شيء والبكاء أثناء السير في الشارع في مسلسل جعفر العمدة كان صعب.ا. حرارتي كانت 40 درجة وأخذت حقنة فولتارين".

اشتغلت في برنامج برنامج مقالب رامز واكل الجو

وتحدثت جوري بكرعن بداياتها الفنية والإعلامية، قائلة:" أول برنامج قدمته كان اسمه الفنون القتالية المختلطة وكان تحدي كبير لي"، متابعة: "اشتغلت في برنامج برنامج مقالب رامز واكل الجو، واشتغت في برنامج هندي في دبي وكنت بتكلم هندي".

وأردفت :" رقصت مع الفنان الهندي الشهير شاروخان اثناء تقديمي برنامج هندي في دبي"، معقبة: "أحب التمثيل منذ الصغر، وأتتني فرصة التمثيل في مسلسل البرنس".

وعن منشوراتها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، قالت جوري بكر: "أنا مش عاملة دوشة على السوشيال ميديا، ولما بكح بيقفشوني وبقيت بخاف أنزل أي حاجة"، مضيفة: : "أي حاجة بقولها بتنزل خبر وأنا مش عاملة قلق خالص على السوشيال ميديا".

وتابعت جوري بكر: "التعليقات السخيفة على السوشيال ميديا بتضايقني وممكن أبكي لو شفت كومنت مش جيد"، معقبة: "هناك شائعات كثيرة يتم نشرها عن الفنانين على السوشيال ميديا".