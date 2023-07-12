وزير الرياضة: الدولة حولت مدينة العلمين من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة

في مؤتمر صحفي للإعلان عن مهرجان "العالم علمين"

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن فخره بما استطاعت الدولة المصرية في مدينة العلمين الجديدة، مؤكدا دعمه الكامل لمهرجان "العالم علمين" الذي يعد انعكاسا طبيعيا لما حققته الحكومة من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العلمين الجديدة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة.

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وحضر صبحي، المؤتمر الصحفي لإعلان انطلاق مهرجان العلمين الجديدة، اليوم الثلاثاء في نورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة، وسط حضور رسمي بارز على المستوى الحكومي، والشخصيات العامة ورجال الأعمال والمستثمرين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة، للإعلان عن جميع فعاليات المهرجان للموسم الصيفي 2023، والتي تقام في الفترة من 13 يوليو وحتى 26 أغسطس 2023.

وحضر المؤتمر الصحفي عدد من الوزراء والمسؤولين من بينهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والسيد عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالإضافة إلى ممثلي الشركات المنظمة للمهرجان.

واتفق الحضور على أن مهرجان العلمين الجديدة يعد انعكاسا طبيعيا لاهتمام الدولة المصرية وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العلمين الجديدة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، سعيا لجعل العلمين الجديدة، أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، من أهمها مهرجان العلمين الجديدة الذي سيشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مختلف المجالات على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

هدف مهرجان “ العالم علمين ”

يستهدف المهرجان الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينة العلمين الجديدة، مما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية في البلاد، لتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية في مصر.

تم خلال المؤتمر الصحفي استعراض كافة فعاليات المهرجان، والتي تبدأ يوم 13 يوليو ببطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي، كما سيقام سباق" تراياثلون"، مكون من 3 رياضات "السباحة - ركوب الدراجات - الجري" وجميعها ألعاب أوليمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE،. كما ستقام البطولة العربية للجودو على هامش أحداث المهرجان.



من المقرر أن تشهد الفعاليات في أخر أيام مهرجان العلمين الجديدة، انطلاق حفل Al Alamein Awards، لتكريم أفضل المبدعين في الوطن العربي، وتتويج الفائزين في الموسم.