عاجل
قرض جديد يثير عاصفة من النقاشات بين النواب وكامل الوزير.. فيديو متلازمة “جيلان باريه" المرض القاتل يجتاح العالم الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الجزائري الملفات العاجلة بين البلدين انخفاض أسعار الذهب.. فرصة للمخطوبين كيم كارداشيان تكتشف وجود شبح في صورتها.. صور
الإثنين 10 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الشباب والرياضة يشهد حفل تكريم الحاصلين على المؤهلات العليا من العاملين والمعاشات

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن تطوير ثقافة العمل الحكومي، أصبحت ضرورة ملحة والمساهمة في اداء دوراً محورياً في النقلة النوعية لمستويات النضج لدى الجهات الحكومية،  وتغيير فلسفة العمل الحكومي، ونشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى مختلف القطاعات، بالإضافة الي تعزيز روح الابتكار والإبداع من خلال مناقشة رسائل ماجستير ودكتوراه ودبلومات تفيد العمل والصالح العام.

جاء ذلك خلال حضور وزير الشباب والرياضة، حفل تكريم الحاصلين علي المؤهلات العليا من حملة الماجستير والدكتوراه والدبلومات من العاملين بالوزارة و الجهات التابعة، وكذلك المعاشات الذين حصلوا علي هه المؤهلات أثناء الخدمة، بمركز تدريب الفرق القومية بالمعادي، بحضور قيادات الوزارة.

txt

وزير الشباب يشهد انطلاق الموسم الخامس لمشروع "YLY"


بدأ الحفل بعزف السلام الجمهوري، وعدد من الكلمات الترحيبية، والفقرات الفنية والغنائية والاستعراضية، بالإضافة إلي تكريمات العاملين والمعاشات الحاصلين علي مؤهلات عليا أثناء الخدمة، والتقاط الصور التذكارية للكافة.


في كلمته، قال الدكتور أشرف صبحي: "سعيد بأي مبادرة يتخللها جمع للسادة الزملاء والعاملين والمعاشات بالوزارة، كل الشكر والتقدير للسادة القائمين علي تنظيم الحدث، فخور بعملي في وزارة الشباب والرياضة، وأنتهز هذه الفرصة ولقائي بزملائي في الوزارة واعبر عن امتناني لكافة الحضور".


وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن هذا التكريم يأتي تقديرًا للجهود المبذولة من قبل العاملين في الوزارة والجهات التابعة، وذلك إلي جانب الحصول علي مؤهلات عليا أثناء الخدمة، وتشجيعهم وتحفيزهم على مواصلة العمل بتفانٍ وجدية، وتطوير أنفسهم وتحسين مهاراتهم ومعرفتهم في مجال الرياضة والشباب في مصر.

 

مواد متعلقة

سالم الدوسري يجري تدريبات بدنية خاصة في معسكر النمسا

محافظ بنى سويف مشروع إنشاء كوبرى  مزلقان الفيوم  الواسطى

برنسة عبد الغني تتهم عمرو محمود ياسين بإدعاءات كاذبة وصورة تكشف الحقيقة (شاهد)
الجريدة الورقية