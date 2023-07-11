عدلي القيعي عن خروج كهربا للإعارة: كل شيء وارد (فيديو)

أكد المهندس عدلي القيعي رئيس شركة النادي الأهلي، النادي الأهلي يقف بجوار لاعبه محمود كهربا، وسيساعد بجزء كبير، مؤكدا الجميع بالأهلي يتمنى انتهاء الموضوع، بدون مشكلات.

وأضاف عدلي القيعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج “حضرة المواطن” على فضائية “الحدث اليوم” مساء اليوم الثلاثاء أن محمود كهربا ملزم بتسديد الغرامة قبل الموعد المحدد لن يترك النادي الأهلي.

من الوارد خروج كهربا للإعاره أو بقائه مع الفريق

وأشار إلى أن كهربا لن يترك النادي، ولكن هناك عروضا يتم بحثها، وأنه من الممكن أن يخرج اللاعب للإعارة لمدة عام من أجل المساعدة في تسديد الغرامة ولكن هذه العروض كأي عروض للاعب آخر والفيصل بها للجهاز الفني لأنه من يقرر الموافقة على رحيلة من عدمها

وتابع :" التركيز على حل مشكلة كهربا، وبعد ذلك سيتم بحث العروض، وفي حالة وجود عرض مميز، ومعه موافقة الفنية، قد ينتقل اللاعب، ولكن في حالة طلب المدير الفني بقاء اللاعب سيظل موجودا مثله مثل أي لاعب".

وعلق أشرف عبد العزيز محامي كهربا علي قرار ايقاف القيد في الزمالك لحين دفع مستحقات سيررتنج لشبونة الخاصة بغرامة اللعب محمود عبد الرازق شيكابالا

وكتب اشرف من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" ولا تعايرني ولا أعايرك الهم طايلنى وطايلك شوفت الدنيا بتطلب إيقافي صدر قرار عقوبة منع القيد لك هي ده الدنيا ".



وتلقى اتحاد الكرة خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم لكرة القدم "فيفا" يفيد بإيقاف القيد لنادى الزمالك بسبب مستحقات نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى بخصوص صفقة شيكابالا.

و من ناحية أخرى ، شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم نادي الزمالك ، التي أقيمت صباح اليوم الاثنين ، مشاركة أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأبيض ، استعدادا لمواجهة الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز المقرر إقامتها الخميس المقبل

واطمأن الفريق الفني ، بالتنسيق مع الجهاز الطبي ، على جاهزية "زيزو" لمباراة القمة ، بعد تعرضة للطائرة ، خفيفة في مباراة الفريق أمام فيوتشر في مسابقة الدوري الممتاز والتي انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين أحز منهم زيزو العدف الأول والثالث.