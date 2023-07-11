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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

حضري براونيز التفاح الصحي بأشهى طريقة

براونيز التفاح
براونيز التفاح

يعد براونيز صحي بالتفاح من أشهي الحلويات وخفيفة، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير وصفة براونيز التفاح.

 

براونيز التفاح

مقادير براونيز التفاح

- دقيق : كوب

- الزبدة : نصف كوب (طرية)

- السكر البني : نصف كوب

- سكر : ربع كوب (أبيض)

- التفاح : 2 حبة (مقشر ومقطع مكعبات صغيرة)

- البيض : 1 حبة

- القرفة : ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- بيكنج صودا : نصف ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة

براونيز التفاح

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ادهني صينية الكيك بالزبدة ورشيها بالدقيق.

في وعاء عميق، اخفقي الزبدة مع السكر الأبيض والسكر البني حتى يصبح المزيج كريمي القوام.

أضيفي البيضة واخفقي جيداً، ثم أضيفي الدقيق مع الخفق المستمر.

أضيفي الملح، والبيكنج صودا، والبيكنج باودر، والقرفة، ومكعبات التفاح، واخلطي حتى تتداخل المكونات تماماً.

اسكبي الخليط في صينية الكيك المحضّرة وأدخليها إلى الفرن لحوالي 40 دقيقة حتى ينضج البراونيز ويصبح ذهبي اللون.

 أخرجي الصينية من الفرن، واتركي براونيز التفاح حتى يبرد قليلاً وقدميه.

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