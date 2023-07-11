كمية اللحوم المسموح لكبار السن بأكلها في اليوم تجنبًا للأمراض.. طبيب يوضح

كشف طبيب تغذية روسي عن كمية اللحوم المسموح لكبار السن بتناولها، مشيرًا إلى أنهم يمكنهم تناول 100-200 جرام في اليوم.

كمية اللحوم المسموح لكبار السن بتناولها

ووفقًا لما ذكره موقع "إزفيستيا"، أوضح الطبيب أن اللحم ضروري لكبار السن لأنه يحتوي على البروتين الضروري لعمل الجسم بصورة طبيعية، كما تساعد اللحوم البيضاء في الحفاظ على الأنسجة العضلية وتعزيز منظومة المناعة.

اللحوم وكبار السن

وأضاف الطبيب أن البروتين يحفز إفراز الهرمونات، وعند تناول كمية كافية منه يمنع زيادة الوزن، حيث لن يسعى الجسم لتعويض نقص البروتين عن طريق الكربوهيدرات السكرية أو الدهون.

في الوقت نفسه، أوضح الطبيب أن الكمية المسموحة من اللحوم الحمراء للشخص السليم على مدار الأسبوع، تتراوح بين 400 و500 جرام، لافتًا أن الشخص الرياضي بحاجة إلى تناول اللحوم الحمراء أكثر من الشخص قليل النشاط، لأن عضلات جسمه تحتاج إلى كمية كبيرة من الأحماض الأمينية.

كما أوصى الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد وارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب والأوعية الدموية، بالابتعاد عن اللحوم الحمراء، لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة، التي قد تضر بصحة أجسامهم.