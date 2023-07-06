مواد غذائية تسبب السرطان.. أبرزها اللحوم المصنعة

يشير السرطان إلى عدد كبير من الأمراض التي تتميز بتطور خلايا غير طبيعية تنقسم بشكل لا يمكن السيطرة عليه ولديها القدرة على التسلل إلى أنسجة الجسم الطبيعية وتدميرها، وغالبًا ما ينتشر السرطان في جميع أنحاء الجسم.

ويعد السرطان السبب الرئيسي الثاني للوفاة في العالم لكن معدلات البقاء على قيد الحياة تتحسن بالنسبة للعديد من أنواع السرطان ، وذلك بفضل التحسينات في فحوصات الكشف عن السرطان وعلاجه والوقاية منه.

وكشفت دراسة قامت خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا أن هناك بعض الأطعمة التي تحتوي على مواد مسرطنة ويسرع نمو الخلايا وهي ما يلي:

اللحوم المصنعة

كانت هناك دراسات متكررة توضح زيادة الإصابة بالسرطان لدى الأشخاص الذين يستهلكون اللحوم المصنعة بانتظام، ويتم معالجة الأطعمة مثل اللحم المقدد والنقانق والهوت دوج واللانشون والسلامي ولحم البقر المجفف وتلك الأطعمة تميل إلى احتواء مركبات مسببة للسرطان.

وبعض هذه المركبات، مثل النيتروسامين، موجودة للحفاظ على حياة المنتج والبعض الآخر عبارة عن محسنات للألوان أو النكهات، وحتى تدخين اللحوم بدون إضافات كيميائية يمكن أن يتسبب في تكوين هيدروكربونات عطرية متعددة الحلقات وهي نوع من المواد المسرطنة التي يمكن أن تؤدي إلى تطور السرطان ويرتبط تناول اللحوم المصنعة بانتظام بتطور السرطان.

ووفقا للمجلة الأمريكية، تشمل الأطعمة المصنعة: الوجبات السريعة والأطعمة المجمدة والحبوب والحلوى والصودا.

اللحوم الحمراء

تصنف منظمة الصحة العالمية اللحوم الحمراء على أنها في المرتبة الثانية من حيث تسببها بالسرطان، مما يعني أنها ربما تكون مسرطنة للبشر، ووفقا للخبراء، من الأفضل تجنب تناول اللحوم الحمراء بشكل منتظم.

ومن أمثلة اللحوم الحمراء لحم البقر ولحم الضأن ولحم العجل والماعز ولحم الخنزير والسبب في ارتباط اللحوم بتكوين السرطان، وتحديدا سرطان القولون والمستقيم، هو أنها كلها سموم بدون ألياف.

والألياف تربط السموم وتعزز القضاء عليها، لذلك فإن الأشخاص الذين تتكون وجباتهم الغذائية في الغالب من اللحوم لديهم ألياف منخفضة ووقت عبور طويل عبر الجهاز الهضمي مما يعرض الجسم لفترات طويلة من السرطان بسبب السموم، وهو ما دعمته ماروسيك أيضا.

المواد الكيميائية الأبدية

تظهر الأطعمة الملوثة بمواد البولي فلورو ألكيل، والمعروفة أيضا باسم "المواد الكيميائية الأبدية" في نظامنا الغذائي من خلال الاتصال بالأغلفة والحاويات التي تمت معالجتها بالمواد الكيميائية لجعلها مقاومة للماء ومقاومة للدهون.

ومن بين هذه المواد: البطانة الورقية الموجودة أسفل البيتزا، والأغلفة الورقية المستخدمة لتقديم حلويات المخابز، والصناديق الورقية في العديد من بارات السلطة، وفي بطانة أكياس الفشار.