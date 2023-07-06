القليوبية تتسلم دفعة لحوم صكوك أضاحي لتوزيعها علي القرى الأكثر احتياجًا

شهد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تسليم المحافظة الدفعة الاولي من لحوم صكوك الأضاحي بواقع 2 طن سيتم توزيعها على 3 ادارات اجتماعية وهي قليوب والخانكة وشبين القناطر لتوزيعها على 2000 اسرة، وذلك في ضوء الإسهام المجتمعي لوزارة الأوقاف، ومن خلال مشروع أضاحي الأوقاف وذلك بحضور الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف وخالد عبد العليم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن محصلة ماتم تحصيله من مبالغ صكوك أضاحى مبلغ وقدره ثمانية ملايين جنيه حيث بلغت قيمة صك الأضحية السودانى خمسة آلاف جنيه وقيمة صك الأضحية البلدى ثمانية آلاف جنيه إضافة لمبلغ اثنين مليون جنيه وستمائة وعشرة آلاف جنيه قيمة صكوك الإطعام والتى يبلغ قيمة الصك منها ثلاثمائة جنيه وهى مستمرة طوال العام ومتواجدة بجميع مساجد المحافظة وإدارات الأوقاف الفرعية والمنتشرة بجميع مراكز المحافظة ،هذا وقد تم توزيع عدد ستة وثمانين طن من لحوم الأضاحى والإطعام خلال العام الماضى فقط حيث قامت مديرية اوقاف القليوبية بتسليمها إلى مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة تحت إشراف المحافظة لتقوم مديرية التضامن الاجتماعي بدورها فى توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية وفق القاعدة المسجلة لديها للمستحقين الفعليين الذين تم حصرهم وتسجيلهم لديها

وأكد محافظ القليوبية، أنه تم توزيع 86 طن على 86 الف أسرة كدفعات سابقة، ، وجرى تشكيل لجان لتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية فى إطار من الود والحب والاحترام والاهتمام الذي توليه الدولة بجميع مؤسساتها لهذه الأسر، وتحت إشراف كامل من جميع الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة ومديرية الاوقاف والتضامن الاجتماعى بالقليوبية حيث أن عملية التوزيع تتم من خلال التضامن الاجتماعي من خلال قاعدة بيانات الأسر الأولى بالرعاية المسجلة لديها ضمانا لمزيد من الشفافية ووصولها للمستحقين من خلال البيانات المسجلة لدى التضامن الاجتماعي

وشدد المحافظ، على ضرورة التأكد من وصول تلك اللحوم، للفئات المستحقة والمستهدفة وللأسر الأكثر احتياجاً، بمراكز المحافظة، تحت إشراف مديري الإدارات الفرعية بالأوقاف، على ان يتم التنسيق بين الوحدات المحلية ومسئولي التضامن ومسئولي مديرية الأوقاف بنطاق المراكز المستهدفة

ومن جانبه وجه الهجان الجميع إلى المشاركة والمساهمة في صكوك الطعام التي تشرف عليها وزارة الأوقاف لضمان وصلها إلى مستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية في كافة مدن وقرى المحافظة. مشيرا إلى أهمية التعاون البناء والمثمر بين المحافظة والجهات الحكومية وغير الحكومية بما يعود بالنفع على المواطنين ومشيداً بجهود وزارة الأوقاف والحكومة المصرية، في استمرار توفير المساعدات للأسر الأولى بالرعاية سواء من خلال صكوك الطعام أو صكوك الأضاحي، وتوفير اللحوم للمواطنين الأكثر احتياجا بمختلف القرى والمراكز، ودعم الأسر الفقيرة لتوفير حياة كريمة لهم، وذلك تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم الفئات الأكثر احتياجاً.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة تضع نصب أعينها تنفيذ المبادرات الرئاسية، التي تستهدف المواطنين الأكثر احتياجاً، وتسعى دائما لمد يد العون للمستحقين، وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي للرقي بالمجتمع والنهوض به.