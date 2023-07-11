كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ يؤكد محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن منخفض الهند هو كتلة هوائية تؤثر علينا في فصل الصيف تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.

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وقال شاهين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، إنه خلال شهري يوليو وأغسطس نلاحظ تأثير امتداد منخفض الهند على كافة محافظات الجمهورية.

الأرصاد تكشف تفاصيل خاصة عن منخفض الهند

ولفت مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية: "درجات الحرارة تصل لـ 38 درجة على القاهرة ومع ارتفاع نسب الرطوبة نشعر وكأن درجات الحرارة 39 درجة".

وأكمل: "نشهد ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة اعتبارا من يوم الخميس المقبل ومستمرة حتى منتصف الأسبوع المقبل".

وتابع محمود شاهين: "نسب الرطوبة في شهر يونيو كانت 60%، أما الآن تصل نسبة الرطوبة لـ 75 %".