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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

القمر يقترن بالمشتري في منظر جمال.. ظاهرة فلكية فريدة فجر الأربعاء

اقتران القمر
اقتران القمر

تشهد سماء الوطن العربي صباح غدًا الأربعاء ظاهرة فلكية فريدة، وهو اقتران القمر المتناقص بكوكب المشتري عملاق المجموعة الشمسية، وستحدث عملية الاقتران في منظر جميل.

بالعين المجردة.. ظاهرة اقتران القمر وكوكب المشترى

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وعملية الاقتران بين كوكب المشترى والقمر لا يعاني أنها بالقرب من بعض، لكن المسافة بينهما كبير جدًا، ويقصد من عملية الاقتران أنهام على قبة السماء فقط، ويبعد القمر عن الأرض 382 ألف كيلو متر، بينما المسافة بين الأرض والمشترى كبيرة جدًا، ومن الممكن أن يتم ملاحظة ومشاهد هذه الظاهرة بسهولة جدًا بالعين المجردة بدون استخدام التلسكوب.

ظاهرة اقتران القمر 

وتحدث ظاهرة اقتران هلال القمر المتناقص بكوكب المشترى بالافق الشرقي قبل شروق الشمس بعدة ساعات، ويعد كوكب المشتري رابع المع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة.

 

ويكون الرصد باستخدام المنظار أو التلسكوب فرصة كبيرة لكي تشاهد قرص الكوكب ومن حوله من أقماره الأربعة، وهي التي تدور حول كوكب المشترى وتعرف بـ "أقمار غاليو"، وهي صغيرة الحجم وستظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

 

وفجر الخميس سيبتعد القمر عن كوكب المشتري ويكون هبط نحو الافق الشرقي وهي حركتة الطبيعية في مدارة حول الأرض.

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