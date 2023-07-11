إصابة 4 أشخاص في انقلاب ميني باص بطريق الإسكندرية مطروح

تعرض 4 أشخاص للاصابة باصابات مختلقة ـ اليوم في حادث انقلاب ميني باص بطريق الإسكندرية مطروح، تم نقل المصابين الي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق.

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب ميني باص

وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي.

وخلف الحادث عن إصابة كلا من "السيدة سنوسي محمود 54 مصابة بكدمة شديدة بالظهر، أحمد عباس حسن 60 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ساميه محمد موسى 60 سنة مصاب بكدمة شديدة بالظهر، وفاء سنوسي محمود 41 سنة مصاب كدمة شديدة بالرقبة".

وقام الطاقم الطبي في مستشفي الضبعة المركزي ، بإجراء الفحوصات الطبية اللازمه للمصابين وحالتهم العامة مستقره حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.