اقتران المريخ مع النجم ريجولس.. ظاهرة فلكية تشهدها سماء العالم

قال الدكتور أشرف تادروس، ‏رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن سماء العالم تشهد الليلة اقتران كوكب المريخ مع النجم ريجولس " قلب الاسد"وهو ألمع نجوم برج الاسد على الاطلاق.

النجم ريجولس

وأضاف تادروس، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي" الفيس بوك"، أن النجم ريجولس يعد من النجوم اللامعة في سماء الليل عمومًا، وتبلغ كتلته 3.5 ضعف كتلة الشمس ويبعد عنا حوالي 79 سنة ضوئية، ويمكن رؤية هذا الاقتران بعد غروب الشمس مباشرة باتجاه الغرب وحتى بدء غروب المشهد في الـ 10:15 مساءًا تقريبًا.

كوكب المريخ

الظواهر الفلكية

وذكر، ‏رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية يكون في الحقول الزراعية والسواحل والصحاري والبراري والجبال، فليس هناك علاقة بين حركة الاجرام السماوية ومصير الانسان على الارض وليس من الفلك بل من التنجيم.

الظواهر النهارية

وأكد تادروس، أن الظواهر الفلكية مشاهدتها ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء علما بأن الظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرًا، حيث لا يوجد هناك علاقة بين اصطفاف الكواكب في السماء وحدوث الزلازل على الأرض ، فلو كان ذلك صحيحا لتم ملاحظته من قبل الفلكيين منذ مئات السنين.