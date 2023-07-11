" علوم المنصورة " تفوز بـ 70 % من المشاريع البحثية بمجال النشر العلمي

انطلاق ملتقى شباب الباحثين الثاني عشر

تكريم مدير مركز الكلى الأسبق

جانب من حضور الملتقى

الملتقى شهد إلقاء عدة محاضرات

نظم قطاع شئون الدراسات العليا والبحوث بكلية العلوم بجامعة المنصورة اليوم ملتقى شباب الباحثين الثاني عشر بعنوان " تطور البحث العلمي لما يتوافق مع رؤيه مصر ٢٠٣٠ " الدكتور أحمد أمين حمزة تحت رعاية رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر وحضور الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و الدكتور أسامة العيان عميد كلية العلوم والدكتور إيهاب عبد اللطيف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

دعم مستمر

وأكد الدكتور أشرف طارق حافظ خلال كلمته على أهمية كلية العلوم في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ من خلال البحث العلمي ، مشيرا إلى حرص جامعة المنصورة على تقديم دعمها المستمر للباحثين بكلية العلوم من خلال تمويل المشروعات البحثية في كافه التخصصات والمجالات العلمية. وأوضح بأن كليه العلوم فازت بنسبة 70% من المشاريع البحثية الحالية على مستوى الجامعة في مجال النشر العلمي ،حيث يرجع الفضل في النشر العلمي لجهود وكفاءة أعضاء هيئه التدريس بكليه العلوم، وليس لإدارة الجامعة التي ينحصر دورها على توفير مناخ جيد للدراسة والبحث العلمي والمساعدة في نشر الأبحاث العلمية محليا وعالميا مما أتاح لكلية العلوم الوصول لأعلى ترتيب وتصنيف في مجال البحث العلمي والنشر الدولي على مستوى الجامعات المحلية والعالمية .

وأشاد نائب رئيس الجامعة بمجهودات الدكتور حسن ابو العينين أستاذ جراحه المسالك البولية والمدير الاسبق لمركز الكلى حيث يعتبر عضوا مهما في الجمعية الأمريكية والاوربية للمسالك البولية ٢٠٢٣ ويعتبر النواة الأساسية لوصول مركز الكلى للشهرة العالمية .

الإمكانيات البحثية

ونوه الدكتور أسامة العيان خلال كلمته بدعم جامعة المنصورة لكلية العلوم من أجل تطوير إمكانياتها البحثية ، وأضاف أن هذا الملتقى يهدف إلى تعظيم دور البحث العلمي وتبادل المعرفة والخبرات البحثية ، ومواكبة التطورات فيه وتطبيق نتائج الأبحاث العلمية في المجالات الصناعية والحيوية المختلفة، وتحفيز الباحثين على المشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ، وأشار إلى حرص جامعة المنصورة على مواكبة الجديد في البحث العلمي في مختلف المجالات من خلال أبحاث تحقق رؤية مصر ٢٠٣٠ في المجالات العلمية المختلفة .

مواكبة التطورات

وأكد الدكتور إيهاب عبد اللطيف أن الهدف الأسمى للملتقى هو مواكبة التطورات في البحث العلمي لما يتوافق مع رؤيه مصر ٢٠٣٠ ، حيث يتمكن شباب الباحثين من تبادل الافكار والخبرات البحثية لتقديم افضل الابحاث العلمية في مختلف المجالات وبناء على هذا فقد تم اختيار كوكبة من العلماء ،ونخبه من اعضاء هيئه التدريس فى مختلف المجالات والتخصصات .

عدة محاضرات

يذكر أن الملتقى شهد إلقاء 7 محاضرات علمية ألقاها الدكتور حسن أبو العينين المدير الاسبق لمركز الكلى والمسالك البولية بعنوان" تحديات البحث العلمي" ومحاضرة للدكتور وليد توفيق رئيس قسم تطبيقات الليزر بالمعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة ، ومحاضرة للدكتور مدحت إبراهيم استاذ الاطياف و تطبيقاتها بمعهد بحوث الفيزياء بالمركز القومي للبحوث ، ومحاضرة للدكتور طلعت الدسوقي أستاذ مساعد بقسم فيزياء الجوامد – معهد البحوث الفيزيقية بالمركز القومي للبحوث ، ومحاضرة للدكتور محسن زهران أستاذ الفيزياء النظرية قسم الفيزياء بجامعة المنصورة ، ومحاضرة للدكتور محمد الشال أستاذ علم الكيمياء الحيوية و علم الاحياء الجزيئي بمعهد الهندسة الوراثية بجامعة مدينة السادات ومحاضرة للدكتورة أفنان البدراوي خبيرة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي .