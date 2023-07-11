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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أجهزة ترفع قيمة فاتورة الكهرباء.. افصل الفيشة

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

في هذا التوقيت من العام، يرتفع استهلاك الكهرباء داخل المنازل، وبالتبعية ترتفع فاتورة الكهرباء، ويتساءل عدد كبير من المواطنين عن الأجهزة الكهربائية الأكثر استهلاكًا للكهرباء، والطرق المثلى في استخدام هذه الأجهزة.

الأجهزة الكهربائية الأكثر استهلاكًا للكهرباء

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وترصد "بوابة الوفد الإلكترونية" الأجهزة الكهربائية الأكثر استهلاكًا للكهرباء وتزيد من فاتورة الكهرباء:

 

1) التكييف

يعتبر جهاز التكييف واحدة من الأجهزة التي يعتمد عليها المواطن المصري في فصل الصيف وبالأخص مع ارتفاع درجات الحرارة، يعتبر أكثر الأجهزة استهلاكا للتيار الكهرباء خلال فصل الصيف.

وفي حالة التكييف، يمكن للمواطن ان يقلل من فترات استخدام التكييف من فتحه عند الضرورة وفي فترة النوم، وينصح أن يتم ضبطه على درجة الحرارة 24، وضرورة فصل التكييف من مفتاح الكهرباء بعد الاستخدام.

2) الثلاجة:

تعد الثلاجة أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاكا للكهرباء في الصيف، وهي أحد الأسباب في ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء، ومن الممكن أن يتم استبدال الثلاجة الكهربائية بأخرى منها بمواصفات أفصل من حيث استهلاك الكهرباء.

3) غلاية المياه الكهربائية

تعد غلاية المياه الكهربائية واحدة من الأجهزة عالية الاستهلاك، ويجب أن يتم فصل التيار الكهربائي عن علاية المياه عقب استخدامها مباشرة.

4)المكواة 

المكواة الكهربائية من الأجهزة المنزلية التي تستهلك الكهرباء وسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء، وعلى الرغم أن استخدام المكواة لا يكون بشكل كبير، ولكن تكرار استخدمها أحد الأسباب في زيادة تكلفة الفاتورة.

وفي هذه الحالة ينصح تجميع الملابس وكيها في وقت واحد مع عدم تركها متصلة بالكهرباء بعد الاستخدام.

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