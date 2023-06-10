“عروستنا مش لوحدها”.. تسليم أجهزة كهربائية لعرائس نصر النوبة بأسوان

تحت شعار “عروستنا مش لوحدها”، قامت جمعية تيسر الزواج بمحافظة أسوان مركز نصر النوبه بالتعاون مع نادى انرويل لوتس مصر، بتسليم ٦٠ جهاز عروسة عبارة عن (غساله- بوتاجاز)، بحضور مندوب عن كل قريه لاستلام الاجهزه.

وشملت القري (المالكي والسبوع و سنقاري و وادى العرب اريقه وكرسكو والريقه وقته وعنيبه و بلانه وادندان وقسطل و ابو الفنيه والشعريه).



وجاء ذلك بحضور ممثلي الجمعية ومهندسة نبيلة عمران رئيس نادي انرويل لوتس و لفيف من القيادات التنفيذيه ممثله مدير عام التضامن الاجتماعي الاستاذ محمد يوسف.



وقال علي عثمان امين صندوق الجمعيه، ان “الاختيار للعرائس بيتم عن طريق مندوب القريه للجمعيه أو التقديم المباشر والاوليه للعرايس الأيتام وان يكون قد تم كتب الكتاب والعرس خلال فتره قريبه وليكون في العيد والباقي يقع في قائمة الانتظار”.

احتفال توزيع اجهزة علي ٣٠ عروسه يتيمه

حففل توزيع ٣٠ جهاز لعروسه يتيمه باسوان

حففل توزيع ٣٠ جهاز لعروسه يتيمه باسوان

حففل توزيع ٣٠ جهاز لعروسه يتيمه باسوان

حففل توزيع ٣٠ جهاز لعروسه يتيمه باسوان

حففل توزيع ٣٠ جهاز لعروسه يتيمه باسوان