ماس كهربائي يتسبب في حريق بمستشفى سيدى سالم

نشب حريق بسيط داخل العناية المركزة بمستشفي سيدي سالم المركزي بمحافظة كفر الشيخ، بسبب ماس كهربائي ولاتوجد أي إصابات بين المرضي الذين تم نقلهم لمستشفى كفر الشيخ ودسوق.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ الدكتورة إلهام محمد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتور أحمد الجنزوري، رئيس قطاع وسط الدلتا، ومدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، بسرعة نقل الحالات لمستشفى دسوق العام،ومستشفى كفر الشيخ العام.

كما وجه محافظ كفر الشيخ بسرعة نقل 13 حالة لمستشفى كفر الشيخ العام، كانوا بعناية مستشفى سيدي سالم المركزي، ونقل الاطفال بحضان مستشفى سيدي سالم، لمستشفى دسوق، حفاظا على حياتهم، رغم سلامة قسم الحضان، ويتم يتسبب الحادث في أي إصابات حتى الأن، ولا صحة لإصابة أي مريض بإصابة حرق من الحادث، والحمد لله.