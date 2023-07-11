حكاوى

الثلاثاء 11/يوليو/2023 - 09:00 م 7/11/2023 9:00:20 PM

أعتقد أن الجميع يعلم أن مصر تعيش حالياً ظرفاً تاريخياً مهماً بعد الحرب الشعواء ضد الإرهاب، الذى غار إلى غير رجعة. والأمر يقتضى من الجميع أن يكونوا يداً واحدة، والذين يخالفون الإجماع فى هذا الصدد مارقون خونة وأصحاب مصلحة خاصة وعملاء أو خلايا نائمة لجماعة الإخوان وأشياعها وأتباعها.. هذا الظرف التاريخى لا يحتمل تهريجاً من أى إنسان يحب هذا البلد ويعشق ترابه.

هناك فئة قليلة من البشر لا تزال تعيش فى ظروف الماضى، بما تحتويه هذه العبارة من معانٍ، فمنهم الخارجون على إجماع الأمة يرفضون ضرورة الوقوف إلى جوار مطالبها العادلة والمشروعة فى بناء الدولة الحديثة والتفاف الجميع حول المؤسسات الوطنية.

ومن هؤلاء من أغوته «الجماعة» الإرهابية بفكرها وعقيدتها الإخوانية، وراح يلطش فى خلق الله يميناً ويساراً بزعم حرية الفكر والتفكير.. فى حين أن الأمر لا فكر فيه ولا تنوير.. إنما هو ابتزاز فى ابتزاز!!

ما يحدث الآن على الساحة المصرية لا يحتمل تأويلاً تاريخياً، إنما هو ضرورة منع كل من تسول له نفسه أن ينال من هذا الظرف التاريخى، فهناك خياران لا ثالث لهما، الأول: ضرورة الاستمرار فى إعادة بناء الدولة، والثانى: الوقوف إلى جوار كل الإجراءات التى تسعى إلى منع عودة الإرهاب والفساد واقتلاع جذورهما، وما دون ذلك يكون خيانة ضد الوطن والمواطنين.

أقول هذا لنفسى ولغيرى ممن لا يزالون يعيشون فى غياهب الماضى، ويصرون على تحقيق منافعهم الشخصية بالابتزاز وطول اللسان والتطاول على كل الوطنيين الذين لا يخالجهم أدنى شك فى أن ما يفعلونه إنما من أجل الوطن ولا غير ذلك.. والغريب فى الأمر أن الذين يتطاولون على الوطنيين بيوتهم من زجاج، ولا يتحملون أى رد فعل تجاه ما يفعلونه، لكن يبدو أن لسانهم الطويل يدفعهم إلى الدخول فى محاذير كثيرة لا طاقة لهم بها.

لا أقول كلاماً إنشائياً ولا عبارات منمقة، إنما ما يحدث هو أنه فى خلال الفترة الماضية خرجت علينا أصوات فردية من هنا أو هناك تصر على معاداة بناء الدولة الجديدة، ويتبعون نفس سياسة الهجوم على المؤسسات الوطنية، وإذا سألت عن السبب تعرف العجب، فلا إجابة ولا رأى سديداً ولا رؤية، إنما هو من باب «خالف تعرف».

وهذه سياسة حمقاء لا نفع فيها ولا جدوى.