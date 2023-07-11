حملة لمكافحة البعوض والذباب بالمناظق السكنية في الإسماعيلية

انطلقت بأحياء ومدن وقرى محافظة الإسماعيلية اليوم حملة لمكافحة الباعوض وذلك وفق الخطة المشتركة مع مديرية الصحة والشبكة الوطنية للطواريء والسلامة العامة بالإسماعيلية.

وتتضمن الحملة المناطق المستهدفة للتجمعات السكانية والحدائق العامة والمتنزهات بمدينة الإسماعيلية وتوابعها.وتستهدف عمليات مكافحة الباعوض المكافحة البيولوجية، وقتل اليرقات، أو قتل البعوض ويتم إنجاز هذه التقنيات باستخدام تعديل الموائل، و مبيدات الآفات .



يكثر انتشار البعوض خلال فصل الصيف ويسبب الإزعاج بلدغاته المؤذية والتي تتسبب فى الهرش واحمرار الجلد، فضلاً عن كونه أحد أكثر نواقل الأمراض انتشارا.



وتنصح وزارة الصحة المواطنين باتباع التعليمات الآتية لمنع توالد البعوض وانتشاره منها تغطية خزانات المياه المنزلية بإحكام وتفريغها وتنظيفها أسبوعيا.واستعمال الخزانات البلاستيكية والتخلص من الخزانات المعدنية المتهالكة.والتخلص من القمامة أولا بأول في الحاويات الخاصة مع تغطيتها. و استخدام المبيدات الحشرية المناسبة في الحاويات الخارجية. والنظافة المستمرة لمياه حمامات السباحة وتغييرها باستمرار. والتخلص من أي مياه راكدة سواء داخل المنازل أو خارجها.