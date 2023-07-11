«مصر للمعلوماتية» تستقبل وفدًا من «فولبرايت» لبحث تمويل المنح

استقبلت جامعة مصر للمعلوماتية وفداً من هيئة «فولبرات مصر» – أحد برامج التبادل العلمى والثقافى للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمقر الجامعة فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل التعاون بينهما فيما يخص التدريب والأبحاث لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فى جميع التخصصات، والمنح الممولة بالكامل للخريجين للدراسة فى الولايات المتحدة.

عقدت الدكتورة ريم بهجت، رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، اجتماعاً مع الدكتورة ماجى نصيف المدير التنفيذى لهيئة «فولبرايت مصر» والوفد المرافق لها، بحضور الدكتور أحمد حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمر المصرى، عميد كلية الهندسة، والدكتورة سماء طاهر، عميد كلية تكنولوجيا الأعمال، والدكتورة هدى مختار، عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات، والدكتور أشرف زكى، عميد كلية الفنون الرقمية والتصميم.

أشادت الدكتورة ريم بهجت، رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، بجهود هيئة فولبرايت فى دعم قدرات خريجى الجامعات المصرية المتميزين وإتاحة الفرص لهم للدراسة بالخارج فى مختلف التخصصات التى تضمن استمرارية جهود تنمية المجتمع. لافتة إلى أن مِنح فولبرايت تعد أحد أبرز برامج المنح العالمية المرموقة.

قالت الدكتورة ريم: «توفر جامعة مصر للمعلوماتية لطلابها المتميزين وأعضاء هيئة التدريس تجربة تعليمية ملهمة تكفل لهم نتائج عملية ملموسة فى جميع المجالات والتخصصات، بما فى ذلك الهندسة وعلوم الحاسب والمعلومات وتكنولوجيا الأعمال والفنون الرقمية والتصميم، لذلك نحن نفتخر بطلابنا وما يحققونه من إنجازات جعلتهم فى مقدمة الجهات المحلية والدولية المرموقة التى تمول المنح الدراسية بعد التخرج فى أرقى المؤسسات الأكاديمية على مستوى العالم».

أضافت:» نفخر بتقديم أفضل البرامج الأكاديمية عالمية الطراز والتى تتيح لطُلابنا التواصل مع كبار الشخصيات الأكاديمية المتمرسة والاستفادة من بيئة تعليمية محفزة ومليئة بالتحديات والفرص، لذلك نحن نثق بأن طلابنا سيواصلون المضى نحو مستقبلهم المشرق ونتطلع إلى متابعة نجاحاتهم بعد التخرج، كذلك أيضا نحن فى مجتمع الجامعة يسعدنا أن تجد هذه المؤسسات المرموقة ومنها هيئة فولبرايت طلابنا المزايا نفسها التى نعرفها فيهم والتى تتمثل بقدرتهم على الاستفادة من أفضل البرامج التعليمية عالمية المستوى».

من ناحيتها أبدت الدكتورة ماجى نصيف، المدير التنفيذى لمؤسسة فولبرايت فى مصر، سعادتها بإمكانيات الجامعة وما تقدمه من برامج علمية متطورة للغاية. موضحة أن منحة فولبرايت، معنية بالتبادل التعليمى والثقافى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وتعد من أكبر الجهات المانحة للطلاب المصريين، إذ توفر نحو 45 فرصة لدراسة الماجيستير، بجانب العديد من البرامج العلمية والمهنية، وتتميز بثراء المجالات التى تتيحها للمتقدمين فى مختلف المجالات، ويسعدنا التعاون مع جامعة مصر للمعلوماتية فى هذا الأمر».

تابعت الدكتورة ماجى: «ما رأيناه من إمكانيات كبيرة وحديثة فى جامعة مصر للمعلوماتية يجعلنا حريصون على تقديم منح لطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لهم للدراسة فى الخارج، وكذلك تمويل استضافة أكبر الخبراء وأعضاء من هيئة التدريس بأكبر الجامعات فى الولايات المتحدة لتبادل الخبرات بين الجامعات الأمريكية وجامعة مصر للمعلوماتية»، مشيرة إلى أن الهيئة تحرص على انتقاء المتقدمين من المصريين الذين يمتلكون رؤية لتوظيف ما يكتسبونه من خبرات خلال المنحة فى مجال عملهم داخل مصر بعد عودتهم، وكذلك مقترحاتهم للخدمة المجتمعية، ومهاراتهم القيادية والتى تعد معيارًا رئيسيًا لانتقاء الفائزين بالمنح، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

وحول برامج أعضاء هيئة التدريس، قالت الدكتورة ماجى: «هناك منح لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه فى جميع المجالات، وبرنامج الماجستير لإدارة الأعمال لقادة الجامعات ومراكز البحوث، ومنح تنمية القدرات المهنية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا المصرية، وبرنامج الأساتذة الزائرين، فضلًا عن برامج أبحاث وجمع مادة علمية لطلبة الدكتوراه، وبرنامج الإشراف المشترك لدرجة الدكتوراة، وبرنامج لإجراء أبحاث وجمع مادة علمية لطلبة الدكتوراة بالجامعات المصرية».