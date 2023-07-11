إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بجنوب سيناء

أصيب 4 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي الجديد بجنوب سيناء.

تلقى مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بعد كارتة أورديس بنحو 10 كيلو مترات، اتجاه مدينة رأس سدر.



وأسفر الحادث عن إصابة سارة محمد محمد، 43 عامًا، اشتباه كسر بالعمود الفقري، ومحمد محمد عزت، 70 عامًا، كدمة شديدة بالكتف الأيسر، ومالك مصطفى فاروق، 11 عامًا، سحاجات وكدمات، وليلى مصطفى فاروق، 14 عامًا، سحاجات وكدمات الجميع من القاهرة.



وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو رديس المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

يشار إلى أن محافظة جنوب سيناء قد شهدت صباح اليوم سيطرت قوات الدفاع المدني والإطفاء على حريق هائل اندلع في أحد الكافيهات وعدد من المحلات التجارية بمدينة شرم الشيخ، وذلك قبل امتداد ألسنة اللهب العمارات المجاورة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف لموقع الحريق وتم إخلاء السكان في العمارات المجاورة للحريق.

وقال شهود عيان إن الحريق اندلع نتيجة تسريب غاز من أحد أسطوانات البوتاجاز وساعد ارتفاع درجة الحرارة مع الرياح علي سرعة الاشتغال خصوصًا أن الكافية خشبي وكان يوجد معرض ملابس.

وانتقل لموقع الحريق اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، واللواء رماح هاشم، ورئيس مدينة شرم الشيخ.

ولم يسفر الحريق عن أية إصابات بين الأفراد وتم إخلاء سكان العمارات المجاورة للحريق تحسبًا بامتداد ألسنة اللهب.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.