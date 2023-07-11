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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بايرن ميونخ يضع ألفاريز بديلًا لصفقة هاري كين

ألفاريز
ألفاريز

يتمسك بايرن ميونخ الألماني بالتعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد رحيل الألماني روبرت ليفاندوفسكي لبرشلونة خلال الميركاتو الماضي.

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وكان بايرن ميونخ قد تقدم بعرضين لتوتنهام من أجل التعاقد مع الدولي الإنجليزي هاري كين خلال الموسم المقبل، لكن السبيرز رفض العرضين، والذي وصل الثاني لـ 80 مليون يورو.

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن بايرن ميونخ لديه خطة بديلة لتدعيم هجومه، حال فشل انضمام النجم الإنجليزي خلال الميركاتو الحالي.

وأشارت إلى أن العملاق البفاري يستهدف التعاقد مع جوليان ألفاريز، مهاجم مانشستر سيتي، على سبيل الإعارة.

وأوضحت "بيلد" أن الإدارة الألمانية ستدخل في محادثات قوية خلال الساعات المقبل مع مانشستر سيتي، من أجل التعاقد مع ألفاريز، في حالة فشلت صفقة هاري كين.

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن فرص رحيل ألفاريز عن مانشستر سيتي كبيرة، خاصة وأن اللاعب لم يحصل على فرصة حقيقية مع المدرب الألماني بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتزين.

وكان ألفاريز قد حقق الثلاثية التاريخية مع مانشستر سيتي، حيث توج بدوري أبطال أوروبا بجانب البريميرليج، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

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