زيزو الأغلى بين لاعبي الأهلي والزمالك في مباراة القمة

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية مساء الخميس المقبل، إلى مباراة القمة 127، بين الأهلي والزمالك ضمن مؤجلات الجولة 31 من الدوري الممتاز.



وتوج الأهلي بطولة الدوري المصري أمس الإنثين بشكل رسمي للمرة الثالثة والأربعين في تاريخه، بعد خسارة منافسه بيراميدز أمام سيراميكا بهدفين لهدف.



فاز الأهلي في مباراته الأخيرة ضد الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين، فيما انتصر الزمالك على فيوتشر بعد تأخره في النتيجة 2-0 قبل أن يحولها لإنتصار بثلاث مقابل هدفين.



تواجه الأهلي و الزمالك في الدور الأول بالجولة الرابعة عشر، وأنتصر المارد الأحمر بثلاثية نظيفة، بأقدام محمود كهربا، ومحمد شريف "هدفين".



وكان الزمالك أنسحب من مباراة السوبر المصري الأخيرة بسبب اعتراضه على مشاركة كهربا الذي لديه حكم بالإيقاف، ليتوج الأهلي باللقب بعد فوزه على بيراميدز الذي شارك بدلا من الأبيض.



يسعى الأهلي إلى التحليق بعيدا بالصدارة رغم تتويجه باللقب لمواصلة تعزيز صدارته بفارق كبير، فضلا عن مباراة القمة التي لديها طابعها الخاص ضد غريمه الزمالك، فيما يرغب الأبيض في الفوز من أجل تعزيز مكانته في جدول ترتيب الدوري المصري، وضمان الصعود إلى الكونفدرالية.



زيزو الأغلى بين لاعبي الأهلي والزمالك:

أصبح أحمد السيد زيزو لاعب الزمالك أغلى لاعب في الدوري المصري، بين لاعب الأهلي والأبيض بعدما أرتفعت قيمته التسويقية إلى 4 إلى 5 مليون يورو، متفوقا على المالي آليو ديانج لاعب الأحمر (4 مليون ونصف مليون يورو) الذي يعتبر أغلى لاعبي الأهلي.





ترتيب قائمة اللاعبين الأغلى بين الأهلي والزمالك:





-زيزو 5 مليون يورو

-آليو ديانج 4.5 مليون يورو

- محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي 3 مليون

-محمد الشناوي حارس المارد الأحمر 2.5 مليون

-محمد شريف لاعب الأهلي مليون و800 ألف

- محمود الونش مدافع الزمالك مليون و600 ألف

- -مجدي أفشة مليون ونصف مليون بالمناصفة مع زميله الجنوب أفريقي بيرسي تاو

- -الجزائري أحمد قندوسي لاعب الأهلي مليون و300 ألف بالمناصفة مع لاعب الزمالك أحمد فتوح

- التونسي علي معلول لاعب الأهلي مليون و200 ألف بالمناصفة مع زملاءه محمد هاني ومروان عطية

- التونسي سيف الجزيري لاعب الزمالك مليون يورو بالمناصفة مع نبيل دونجا نجم الأبيض و التونسي كريستو لاعب المارد الأحمر ، وزميله أكرم توفيق

يعتلي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 75 نقطة خلال 29 مباراة خاضها، فيما يأتي الزمالك ثالثا برصيد 59 نقطة خلال 32 مباراة.

