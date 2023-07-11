غيابات الزمالك أمام الأهلي في القمة 127

يستعد الزمالك تحت قيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لمواجهة الأهلي في القمة 127 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

لقاء القمة سيكون اختبار قوي لأوسوريو لإثبات نفسه لجماهير القلعة البيضاء وتأكيد أرقامه الإيجابية منذ توليه المهام الفنية بالزمالك، ولكن المدرب الكولومبي سيواجه أزمة تتمثل في عدة غيابات في لقاء القمة.

الزمالك يعاني من عدة غيابات على مستوى كافة الخطوط وتتمثل في محمود حمدي الونش، ومصطفى شلبي بسبب الإصابة بكسر في وجه القدم في مباراة غزل المحلة كما يغيب سامسون أكينيولا بسبب رؤية فنية من الجهاز الفني للزمالك بقيادة أوسوريو.

كما يغيب الثنائي سيف جعفر ويوسف أسامة نبيه لقرار إدارة نادي الزمالك بتجميدهما لنهاية الموسم بسبب عدم تجديد عقدهما وانتقالهما إلى بيراميدز.

وهناك احتمالات لغياب نبيل عماد دونجا عن مباراة الزمالك والأهلي في ظل تردد أنباء عن إصدار عقوبة ضده من قبل لجنة الانضباط باتحاد الكرة، ولكن حتى الآن لم يصدر أي قرار بشكل رسمي.

ويستقبل استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل عند دقات الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

وحسم الأهلي لقب الدوري المصري بعدما رفع رصيده من النقاط إلى 75 نقطة ويليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 67 نقطة.