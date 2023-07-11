الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

المنيا تتابع نسب تنفيذ المجمعات الخدمية بقرى "حياة كريمة "

جولة المتابعة
جولة المتابعة

تابع الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا ، نسب تنفيذ المجمعات الخدمية بقرى مركزى ملوى و ديرواس جنوب المحافظة ، والجارى تنفيذها ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

موجهاً،  بضرورة تكثيف الجهود المبذولة ، لسرعة الانتهاء من تسليم المجمعات الخدمية ، للبدء فى تشغيلها من أجل تقديم الخدمات ، وتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية للأهالي والمواطنين ، داخل مختلف القرى المستهدفة، ومن جانبه ، تفقد نائب المحافظ يرافقه اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى،  المجمعات الخدمية في قريتى قلندول و تنده .

بالإضافة،  إلى مخزن الأدوات الكهربائية بالمدينة، وذلك لمتابعة العمل الجاري علي أرض الواقع ، حتى يتم الانتهاء من الأعمال وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، والوقوف على الأعمال المتبقية في المجمعات الخدمية ، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة " حياة كريمة " والتي من شأنها أن تقدم جميع الخدمات ، والتي يحتاجها المواطن يوميا ، مثل، السجل المدنى و الشهر العقارى ، والبريد و التضامن و التموين و المركز التكنولوجى .

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