المنيا تتابع نسب تنفيذ المجمعات الخدمية بقرى "حياة كريمة "

تابع الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا ، نسب تنفيذ المجمعات الخدمية بقرى مركزى ملوى و ديرواس جنوب المحافظة ، والجارى تنفيذها ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

موجهاً، بضرورة تكثيف الجهود المبذولة ، لسرعة الانتهاء من تسليم المجمعات الخدمية ، للبدء فى تشغيلها من أجل تقديم الخدمات ، وتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية للأهالي والمواطنين ، داخل مختلف القرى المستهدفة، ومن جانبه ، تفقد نائب المحافظ يرافقه اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، المجمعات الخدمية في قريتى قلندول و تنده .

بالإضافة، إلى مخزن الأدوات الكهربائية بالمدينة، وذلك لمتابعة العمل الجاري علي أرض الواقع ، حتى يتم الانتهاء من الأعمال وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، والوقوف على الأعمال المتبقية في المجمعات الخدمية ، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة " حياة كريمة " والتي من شأنها أن تقدم جميع الخدمات ، والتي يحتاجها المواطن يوميا ، مثل، السجل المدنى و الشهر العقارى ، والبريد و التضامن و التموين و المركز التكنولوجى .