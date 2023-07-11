سفير القاهرة في نيودلهى يشيد بالجالية المصرية ويؤكد: نتابع أوضاعهم ونحل مشاكلهم

أكد السفير وائل حامد، سفير مصر في الهند، أن هناك رموز مصرية متميزة حول العالم، وأن الجالية المصرية في الهند تضم نخبة متميزة في مختلف المجالات.

ونوه السفير وائل حامد، إلى أن السفارة تحمل اسم مصر، وتفتح أبوابها وخدماتها متاحة للمصريين بالخارج، ونحرص على متابعتهم وحل مشكلاتهم، انطلاقا من حرص مؤسسات الدولة على خدمة المصريين بالخارج، مشيرا إلى أهمية تسجيل المصريين بالخارج لبياناتهم في السفارات لسهولة التواصل معهم وحل مشكلاتهم.

جاء ذلك أثناء عقد السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء افتراضيا عبر الفيديو كونفرانس، ضمن مبادرة ساعة مع الوزيرة، مع نحو 30 مصريا من رموز الجالية المصرية في الهند وباكستان، لمناقشة أوضاع الجالية والاستماع إلى أفكارهم وأطروحاتهم الخاصة بخلق مزيد من الربط بين أعضاء الجالية ووطنهم مصر خلال الفترة المقبلة، بما يلبي احتياجات المصريين في هذه الدول.

وذلك بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير وائل حامد، سفير مصر فى الهند، والسفير سامح الغمراوي، نائب رئيس البعثة المصرية لدى باكستان، كما شارك في اللقاء اللواء إيهاب الحيني، ممثلاً عن مصلحة الأحوال المدنية، وعقيد د. محمد شرشر، مدير إدارة الشئون القانونية بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، والسيد طارق مصطفى، ممثلاً عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ودكتورة إلهام فتحي، مدير إدارة أبناؤنا في الخارج، ممثلة عن وزارة التربية والتعليم والسيد أحمد أبو بكر، ممثلًا عن جمارك القاهرة.

وحرصت السفيرة سها جندي في بداية اللقاء على الترحيب بالحضور من المصريين في الهند وباكستان، مؤكدة أنها تضع في صدارة اهتماماتها الاستماع إلى المصريين حول العالم، لنؤكد أن الدولة المصرية دائما ما تصغي إلى أبنائها حول العالم، مشيرة إلى أننا قابلنا الجاليات المصرية في أكثر من 40 دولة حتى الآن، ولأول مرة نلتقي أبناء المصريين في الهند وباكستان.