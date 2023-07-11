الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أول تعليق من مونور سولومون بعد التعاقد مع توتنهام

مونور سولومون
مونور سولومون

تحدث مونور سولومون الوافد الجديد لصفوف فريق توتنهام ، عن انضمامه مع فريق  الإنجليزي خلال الفترة الميركاتو الصيفي.

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توتنهام يرفض رحيل هاري كين لـ بايرن ميونخ

ونشر  مونور سولومون  لاعب توتنهام على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"  رسالة عقب  إتمام التعاقد مع الفريق قائلا :" أنا سعيد ومتحمس للغاية للانضمام إلى هذا النادي الرائع لكرة القدم.

 اتم حديثة :" إنه لشرف كبير حقًا أن أكون هنا ولا أطيق الانتظار للبدء. أن تتجرأ هو أن تفعل".

وقد سبق، أعلن توتنهام صباح اليوم الثلاثاء  عن التعاقد مع مونور سولومون لتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي .

كشف حساب توتنهام عن الصفقة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلا:" يسعدنا أن نعلن عن توقيع مانور سليمان".

 

 في سياق مٌتصل ، حصنت إدارة توتنهام  نجمها الإنجليزي هاري كين من إغراءات العملاق البافاري بايرن ميونخ خلال الفترة القادمة .

وتسعي إدارة توتنهام لتمديد عقد اللاعب هاري كين خلال الفترة المقبلة  حتي عام 2026 .

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