الثلاثاء 11 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مباحثات بين تونس وأمريكا لتعزيز التعاون المشترك

نبيل عمار
نبيل عمار

بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس جوي هود، تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين.

txt

فقدان 10 مهاجرين ووفاة آخر بعد غرق قارب قبالة سواحل تونس

txt

تونس تُؤكد ضرورة استغلال التكنولوجيا لخدمة القطاع الحرفي

 

وزارة الخارجية التونسية

وذكرت وزارة الخارجية التونسية  في بيان، اليوم الثلاثاء أنه تم خلال اللقاء استعراض أبرز مجالات التعاون التونسي  الأمريكي، والتأكيد على الإمكانات المتوفرة في إطار تفعيل الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بدعم المشاريع الموجهة لصالح الشباب والشركات الصغرى والمتوسّطة.

 

وأضاف البيان أنه تم خلال اللقاء التطرق إلى أهم المواعيد الثنائية بين البلدين، والاستحقاقات متعددة الأطراف خلال الفترة القادمة.

 

مواد متعلقة

مصر تُعزي تونس في حادث جزيرة جربة

بعثة الزمالك تصل تونس استعدادا للمشاركة في بطولة أفريقيا لطائرة السيدات

رئيس بعثة الأهلي يطمئن على كافة الترتيبات لإدارية للأحمر في تونس

اليوم..الأهلى يبدأ مرانه الأول بتونس والشحات جاهز لمباراة الترجي

اعتداء على كنيس جزيرة جربة في تونس وسقوط ضحايا

رئيس نواب الشعب التونسي يؤكد عمق العلاقات التاريخية مع فرنسا

تعرف على تفاصيل عقد كهربا الجديد مع الأهلي

حصول 103 باحثًا على شهادة التحول الرقمي بجامعة جنوب الوادي

الجريدة الورقية