مباحثات بين تونس وأمريكا لتعزيز التعاون المشترك

بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس جوي هود، تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين.

وزارة الخارجية التونسية

وذكرت وزارة الخارجية التونسية في بيان، اليوم الثلاثاء أنه تم خلال اللقاء استعراض أبرز مجالات التعاون التونسي الأمريكي، والتأكيد على الإمكانات المتوفرة في إطار تفعيل الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بدعم المشاريع الموجهة لصالح الشباب والشركات الصغرى والمتوسّطة.

وأضاف البيان أنه تم خلال اللقاء التطرق إلى أهم المواعيد الثنائية بين البلدين، والاستحقاقات متعددة الأطراف خلال الفترة القادمة.