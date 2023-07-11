الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

النرويج : تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 240 مليون دولار

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

قدمت النرويج  مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار كرونة (240 مليون دولار)، ليرتفع إجمالي المساعدات هذا العام إلى 10 مليارات كرونة.

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روسيا تتعهد بالرد على قرار تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى

النرويج وأوكرانيا

وأكد رئيس الوزراء النرويجي ينس جار ستور أهمية الحرب الدفاعية التي تشنها أوكرانيا، مضيفا أن بلاده ستساهم بمبلغ 300 مليون كرونة سنويا على مدى خمس سنوات في صندوق دعم أوكرانيا الذي أسسه حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وذلك خلال وجوده في فيلنيوس لحضور قمة الحلف.

وذكرت شبكة فرانس 24 الناطقة بالإنجليزية أن أموال المساعدات العسكرية ستؤخذ من محفظة قيمتها 75 مليار كرونة خصصتها النرويج للمساعدات المدنية والعسكرية لأوكرانيا خلال الفترة من 2023 إلى 2027.

وانضمت النرويج خلال العام الجاري للدول الغربية التي تعهدت بإرسال دبابات إلى أوكرانيا وسلمت ثمانية من دبابات "ليوبارد 2" ألمانية الصنع، كما تبرعت بمركبات مدرعة أخرى وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة وقذائف مدفعية.

الرئيس العراقي يؤكد دعم بلاده الدائم للقضية الفلسطينية.

 رشيد دعم بلاده الدائم للقضية الفلسطينية.

وذكرت الرئاسة العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية  واع أن الرئيس العراقي التقي استقبل السفير الفلسطيني لدى العراق أحمد عقل، حيث استعرضا آخر التطورات على الساحة الأمنية والسياسية في المنطقة.

وأشار رشيد، خلال اللقاء، إلى أهمية توحيد جهود الشعب الفلسطيني ووجوب السعي من أجل تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني والضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ موقف داعم لفلسطين، معربا عن إدانة بلاده لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها، وعن تعازيه لأهالي الشهداء وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

ومن جهته، أكد السفير الفلسطيني أن موقف العراق كان مشرفا إزاء القضية الفلسطينية وإدانة الاعتداءات ضد أبناء الشعب الفلسطيني، معربا عن شكره للرئيس العراقي على اهتمامه ودعمه لحقوق الفلسطينيين.

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