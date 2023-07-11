توزيع 10 آلاف كيلو لحوم بلدي لدعم قري بأسيوط

انتهت جمعية الأورمان بأسيوط وعضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى من توزيع عدد 10 آلاف كيلو لحوم بلدى تم ذبحهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك داخل مجزر مير بمركز القوصية، ومجزر عرب العوامر مركز أبنوب، ومجزر ساحل سليم ومجزر دير الجندلة بمركز الغنايم، وذلك تحت اشراف الطب البيطري ورعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط.

وأكد مجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

وقال اللواء ممدوح شعبان مدير جمعية الاورمان إنه فور انتهاء مرحلة الذبح تم البدء فى مرحلة التعبئة ثم التوزيع حيث انتهت من توزيع اللحوم على الاسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم بقرى ونجوع محافظة أسيوط مضيفأ أن الجمعية أيضأ انتهت من ذبح اضاحيها عصر يوم السبت الموافق 1 يوليو بتوقيت البلاد المستوردة ليتم بعد ذلك تعبئتها وشحنها ونقلها الى مصر وتوزيعها على شرائح غير القادرين بالتعاون مع 5500 جمعية اهلية صغيرة بحضور وفد جمعية الاورمان وعدد من الاطباء البيطريين يأتى ذلك ضمن مشروع "صك الاضحية" الذى تطلقة الجمعية لافتاً إلى أن حرص الجمعية على ان تكون جميع المراحل التى تمر بها لحوم الاضاحى منذ اختيار الماشية الى وصول اللحوم الى مستحقيها ان تتم كل هذة المراحل وفق أحدث الطرق العالمية وتحت رقابة مباشرة من الجمعية.

و وأوضح محمد سعد مدير جمعية الأورمان بأسيوط خطة الجمعية في التوزيع حيث تم في قرى خارفه ودشلوط ومساره ومختون وأبو كريم ومنشية ناصر مركز ديروط ، وقرى ابوخليل وبلوط وبني ادريس والأنصار وبندر مركز القوصية، وقرى بني رافع وبني شقير والحواتكة وبني مجد وبني سند مركز منفلوط، وقرى ريفا والزاويه والوليديه وعرب المدابغ وغرب البلد وقرقارص واولاد ابراهيم والمطيعه والشغبه والهلالى مركز اسيوط، وقرى اولاد الياس والوعاضله ومجريس وبنى فيز والدوير والبربا مركز صدفا، وقرى دير الجنادله والمشيعه وحضن الجبل والعامرى والعزايزه وغرب الغنايم واولاد محمد مركز الغنايم، وقري الحمام و العسيرات وعرب العوامر مركز ابنوب، وقرى بني زيد والأكراد والطوابية والعصارة وعرب الاطاولة مركز الفتح، وقرى الحماضلة وباقور والشيخ راجح والفليو والمسعودي وحاجر دكران مركز أبوتيج، وقرى النواوره وعزبه عقيل والعقال البحرى والحائط والسياله والنواميس مركز البدارى، وقرى العفادره وتاسا ونزله عمر الاخضر والشيخ شحاته وجزيره ساحل سليم ونزله الملك والمطمر والغريب وعرب المطمر والجمسه والهدار واللوقا مركز ساحل سليم.