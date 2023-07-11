السفير الصيني: حجم التجارة بين روسيا والصين يتجاوز 90 مليار دولار

قال السفير الصيني لدى روسيا، تشانغ هانهوي، اليوم الثلاثاء، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين، في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، تجاوز نحو 90 مليار دولار.

التبادل التجاري بين روسيا والصين

واشار السفير الصيني لدى روسيا في جلسة في إطار معرض "إينوبروم-2023": "في النصف الأول من العام الجاري، تجاوز حجم التجارة الثنائية نحو 90 مليار دولار بزيادة بلغت قدرها 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك قد أرسى أساساً جيداً لتحقيق الهدف الذي طرحه رئيسا البلدين لوصول حجم التجارة السنوي إلى نحو 200 مليار دولار".

كما اوضح السفير الصيني لدى روسيا إلى دور التعاون في مجال الطاقة بين البلدين روسيا والصين، موضحاً: " ان روسيا هي المصدر الرئيسي لواردات الصين من الفحم والنفط الخام والغاز".

توجهات من روسيا لزيادة صادرات الطاقة إلى الصين

ومنذ بداية هذا العام، هناك توجه جيد نحو زيادة صادرات الطاقة إلى الصين، بالإضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ مشاريع مثل "يامال للغاز الطبيعي المسال" بشكل ناجح".

وتابع: " السفير الصيني لدى روسيا هناك آفاق جيدة للتعاون في الزراعة، ويتوسع نطاق التجارة في المنتجات الزراعية والثانوية باستمرار.

وفي الأشهر الخمسة الأولى، زادت قيمة الصادرات الزراعية من روسيا إلى الصين بنسبة بلغت نحو 84%"، بحسب الاسواق العربية.

الممثل التجاري الروسي في الصين حجم التبادل التجاري وصل إلى 94 مليار دولار

التبادل التجاري بين روسيا والصين

وبدوره، أشار الممثل التجاري الروسي في الصين، أليكسي داخنوفسكي، بجلسة في إطار معرض "إينوبروم-2023"، إلى أن حجم التبادل التجاري، في الفترة من يناير إلى مايو 2023، قد وصل إلى 94 مليار دولار، مؤكداً أن لدى روسيا والصين كل الفرص لتجاوز حجم التبادل التجاري بقيمة 200 مليار دولار "قبل الموعد المحدد، دون انتظار نهاية العام".

يذكر أن معرض "إينوبروم" يقام في مدينة يكاتيرينبورغ الروسية سنوياً منذ عام 2010، ويعقد هذا العام في الفترة ما بين 10 و13 يوليو، وموضوعه الرئيسي هو "الإنتاج المستقر: استراتيجيات التجديد"، وتشغل فيه بيلاروس مكانة الشريك، كما تستضيف المنصة المعرض الروسي الصيني السابع، ويخصص برنامجه لمجالات التعاون الناشطة بين البلدين.