ارتفاع التبادل التجارى بين مصر ودول الجنوب الإفريقي لـ 6.5 %

أظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الجنوب الإفريقى (زامبيا وموزمبيق وأنجولا) ليصل إلى 381.9 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 358.6 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 6.5%.

جاء ذلك تزامنا مهع بدء الرئيس عبد الفتاح السيسى جولته فى منطقة الجنوب الأفريقى والتى تتضمن زامبيا وموزمبيق وأنجولا فى إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة.

وتظهر بيانات الجهاز ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر وموزمبيق ليصل الى 30.0 مليون دولار عام 2022 مقابل 16.1 مليون دولار عام 2021بنسبة ارتفاع قدرها 85.8%, وارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى موزمبيق لتصل إلى 29.1 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 13.32 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 118.8 %. كما بلغــت قيمــة الواردات المصرية من موزمبيق950 ألف دولار خلال عام 2022 مقابل 2.82 مليون دولار خــلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 66%



مصر وأنـجولا



وتوضح بيانات الجهاز ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر وأنـجولا ليصل الى 23.0 مليون دولار عام 2022 مقابل 20.4 مليون دولار عام 2021بنسبة ارتفاع قدرها 13%, وارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى انـجولا لتصل إلى 22.9 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 20.0 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14.4%. كما بلغت قيمة الواردات المصرية من انـجولا 96 الف دولار خلال عام 2022 مقابل 330 الف دولار خــلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 71%.

مصر وزامبيا

وطبقا لبيانات الجهاز فقد ارتفع حجم التبادل التجارى بين مصر وزامبيا ليصــل الى 328.9 مليون دولار عام 2022 مقابل 322.1 مليون دولار عام 2021بنسبة ارتفاع قدرها 2.1%, وارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى زامبيا لتصل 15.2 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 11.4مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 33%. كما بلغت قيمة الواردات المصرية من زامبيا 313.7 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 310.7 مليون دولار خــلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 1%



تحويلات المصـــريين بموزمبيق



وسجلت قيمة تحويلات المصـــريين العاملين بموزمبيق 1.8 مليون دولار خــــلال العــــام المالى 2021 / 2022 مقابل 1.2 مليون دولار خــــلال العــــام المالى 2020 / 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 50.0 %، بينما سجلت تحويلات المصـــريين العاملين بأنـجولا 817 ألف دولار خــــلال العــــام المالى 2021 / 2022 مقابل 562 ألف دولار خــــلال العــــام المالى 2020 / 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 45.3%.كما سجلت قيمة تحويلات المصـــريين العاملين بزامبيا 4.0 مليون دولار خــــلال العــــام المالى 2021 / 2022 مقابل 3.9 مليون دولار خــــلال العــــام المالى 2020 / 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 2.5 %،



وبلغت قيمة استثمارات زامبيا فى مصر 301 ألف دولار خلال العام المالى 2021/2022 مقابل 321 ألف دولار خلال العام المالى 2020/2021 بنسبة انخفاض 6.2%، وقد بلغت قيمة استثمارات أنـجولا فى مصر 97 ألف دولار خلال العام المالى 2021/2022 مقابل 385 ألف دولار خلال العام المالى 2020/2021 بنسبة انخفاض 74.8%.

وطبقا لتقديرات البعثة فقد بلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بزامبيا وانـجولا وموزمبيق 640، 600، 500 مصرى على الترتيب حتى نهاية 2021.