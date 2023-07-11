حبس سائق الأوتوبيس المتسبب في دهس طفلة بالغردقة

قررت جهات التحقيق بمدينة الغردقة حبس سائق أتوبيس تسبب في مصرع طفلة بعد أن قام بدهسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان مدير أمن البحر الأحمر قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بمصرع طفلة صدمها أتوبيس نقل ركاب بمنطقة السقالة بوسط مدينة الغردقة.

وتم نقل جثة الطفلة لمشرحة مستشفى الغردقة العام.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

وتبين من التحريات الأولية أن الطفلة تدعى رضا أدهم في منتصف العقد الثاني من عمرها صدمها اتوبيس نقل ركاب وسط مدينة الغردقة، عندما كانت تسير بصحبة والدتها.