محافظ بني سويف يترأس اجتماع المجلس الإقليمي للسكان

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان بحضور بلال حبش نائب المحافظ نجلاء الصاوي مديرة المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة ،وأعضاء المجلس من رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي قطاعات الصحة والتضامن والأوقاف والتربية والتعليم وهيئة تعليم الكبار والثقافة والشباب والرياضة والمطرانية والمجلس القومي للمرأة ومركز الإعلام الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة .

ناقش الاجتماع عدداً من المحاور والموضوعات تضمنت توصيات الاجتماع الأخير الذي عقد في 28 مارس الماضي وماتم تنفيذه من تلك التوصيات الخاصة بتحديد أسباب انخفاض سنوات الحماية بمركزي بني سويف وببا خلال عام 2022 وتكليف رؤساء المدن بمتابعة خطة الرائدات الريفيات بالمراكز،وقيام مسؤولى قطاع الصحة بعمل حصر بأعداد الأطباء بالوحدات الصحية.

بالإضافة إلى استعراض خطة الأنشطة السكانية للمحافظة خلال عام 2023/2024 في مجالات وأنشطة العيادات المتنقلة والقوافل والزيارات والندوات والدروات التدريبية والتي يشترك في تنفيذها الصحة الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة المجلس القومي للمرأة الشباب والرياضة الأوقاف المطرانية مركز الإعلام الثقافة مديرية العمل التربية والتعليم التربية السكانية تكافؤ الفرص الزراعة التضامن هيئة تعليم الكبار.

كما تم عرض المشكلات والمعوقات التي تقابل كل جهة أثناء أعمال تنفيذ الخطة والتي تمثلت في طبيعة المحافظة الزراعية والرغبة في الإنجاب المتكرر للمساعدة في أعمال الزراعة وضعف مشاركة الجهات الخارجية والقطاع الخاص في مجال تقديم الخدمة ،وضعف مشاركة الجمعيات الأهلية الموجود بها مستوصفات لتقديم خدمات تنظيم الأسرة وقلة تركيب اللوالب أثناء الولادات القيصرية بمستشفيات المحافظة وزيادة معدل إنجاب التوائم وضعف الحافز للمشاركين والتنسيق بين القوافل السكانية والدينية والشباب والرياضة والحاجة إلى مزيد من الندوات التوعوية لإقناع السيدات في القرى بأهمية وفوائد استخدام وسائل تنظيم الأسرة فضلا عن قلة التمويل لعقد ندوات وتوفير وسائل انتقالات والحاجة إلى إعداد حصر لغير المتعلمين متضمن الاسم والرقم القومي.

من جانبه أكد المحافظ أهمية وضرورة رفع مستوى الوعى لدى المواطنين بمختلف شرائح المجتمع بأهمية الحد من الزيادة السكانية والسلوكيات الصحية مع التركيز على القطاع الريفى بالقرى والنجوع وذلك باستخدام الوسائل الحديثة والأدوات الممكنة ومشاركة المجتمع المدنى فى هذا المجال المهم من خلال تفعيل دور وسائل الإعلام ودور المسجد والكنيسة والجمعيات الأهلية الجامعة والمجلس القومي للمرأة والشباب بجانب تعزيز دور بعض المؤسسات الحكومية، لدعم وتعزيزأنشطة وبرامج المجلس القومى للسكان، من أجل العمل على تحسين الخصائص السكانية للمحافظة وخفض معدلات النمو السكانى.

فيما استعرضت مديرة المجلس خطة العمل المشتركة بين الجهات الذات الصلة للتعامل والتدخل في القرى الأعلى في معدلات المواليد موضحة أنه تم وضع هدف عام يتضمن خفض معدل الإنجاب الكلي،وأهداف فرعية تشمل رفع التغطية بالقرى التي شهدت ارتفاعاً في معدلات المواليد، بجانب رفع قدرات ومهارات الشباب للتوعية بالصحة الإنجابية والعمل على رفع الوعي المجتمع نحو القضية السكانية وذلك من خلال توسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة بالعيادات المتنقلة لتغطية القرى المحرومة من الخدمة وتغطية المصانع عن طريق قوافل الصحة الإنجابية وتنفيذ ندوات توعية للمدرسين وأولياء الأمور وعقد ندوات بالمناطق الصناعية ومراكز الشباب وقوافل إعلامية لمواجهة والحد من ظاهرة التسرب من التعليم.

FB_IMG_1689079184896