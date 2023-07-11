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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الوداد يستقر على إقالة فاندنبروك وهذا بديله

سفين فاندنبروك
سفين فاندنبروك

استقر سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد البيضاوي ، على إقالة البلجيكي سفين فاندنبروك المدير الفني للفريق المغربي بعد خسارتهم في مباراة الديربي ضد جاره الرجاء، في دور نصف نهائي كأس العرش.

فشل الوداد في حصد أي بطولة في الموسم الحالي، بعد منافسة  قوية مع الجيش الملكي على لقب الدوري، نجح الأخير في التتويج به، بينما خسر أمام الأهلي المصري في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأخيرا الخسارة أمام الرجاء.
 


بديل سفين فاندنبروك



وقرر الناصيري إقالة مدرب الوداد، فاندنبروك، ليتولى مدرب المساعد، محمد مديحي، لقيادة تداريب الوداد الرياضي ، بداية من يوم غد الأربعاء، استعدادا للمشاركة في البطولة العربية.

وكشفت تقارير، أن رئيس نادي الوداد البيضاوي سيعلن خلال الأيام المقبلة، تعاقد النادي المغربي مع الجزائري عبد الحق بنشيخة، المدرب الحالي لاتحاد العاصمة الجزائري ، والمتوج معه حديثا بلقب كأس الكونفيدرالية على حساب أفريكا يانغ التنزاني.
 

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