رفع فيلم "ساعة إجابة" من السينمات بعد تحقيقه إيرادات ضئيلة

ساعة إجابة، قررت دور العرض السينمائية رفع فيلم الفنانة غادة عادل، والفنان شريف سلامة، والفنانة سوسن بدر، من السينمات، وذلك بعد تحقيقه إيرادات ضئيلة، حيث كانت آخر إيراداته 69 جنيها فى ليلة عرض، وذلك فى شباك التذاكر السينمائي بالسينمات.

وظهر الثنائي غادة عادل وسوسن بدر فى صورة من كواليس العمل حيث يجسدان دور أبطال خارقين.

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مهرجان هوليوود للفيلم العربي

ويشارك فيلم "ساعة إجابة" في مهرجان هوليوود للفيلم العربي في ختام دورته الثانية، التي من المقرر أن تقام في الفترة من 26 إلى 29 أبريل الجاري.

الفيلم يعرض ضمن برنامج " Arab Comedy Club – نادي الكوميديا العربية".

ساعة إجابة

قصة ساعة إجابة

وتدور أحداثه حول طفل في الثامنة من عمره يجسده تقوده الظروف إلى عوالم غريبة، ليجد نفسه متورطاً كل مرة مع أسرة مختلفة في مواقف مثيرة، تتعرض حياته في بعضها للخطر.

ساعة إجابة

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أبطال فيلم ساعة إجابة

ويشارك في فيلم ساعة إجابة، العديد من الفنانين، منهم: سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، آيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، إيمان السيد، أحمد فتحي، فيدرا، فراس سعيد، مراد مكرم، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، مجدي البحيري، الطفل سليم مصطفى، والمغني الشعبي عمر كمال الذي يشارك في الفيلم بالغناء أيضًا.

ساعة إجابة

وكان عرض فيلم “ساعة إجابة” في الأوبرا المصرية، فى أمسية من إعداد نورا غنيم تحت اشراف الفنان أمين الصيرفى وذلك فى السابعة مساء الأربعاء 31 مايو على المسرح الصغير بالأوبرا.