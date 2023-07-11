القبض على مُتهمين بالإتجار بالمواد المخدرة في العريش

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

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فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة بمديرية أمن شمال سيناءقيام (شخصين) بالإتجار فى المواد المخدرة متخذين دائرة قسم شرطة رابع العريش بشمال سيناء مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهماحال تواجدهما بدائرة قسم شرطة رابع العريش وبحوزتهما(كمية لمخدر الحشيش –كمية لمخدر الهيدرو وزنت 12 كيلو جرام -مبلغ مالى–هاتفى محمول)..وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى حصيلة بيع المواد المخدرة ، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

,فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط –فارسكور–الزرقا)وأقسام شرطة (أول وثان دمياط–دمياط الجديدة –رأس البر)..أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (7) قضايا"إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,500كيلو جرام -كمية من مخدر البانجو وزنت 6كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 12 كيلو جرام-كمية من مخدر الهيروين – 2 فرد محلى -عدد من الطلقات) بحوزة (عدد 7متهمين "لهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

السيطرة على مشاجرة بالبساتين

وفي سياقٍ مُتصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من السيطرة على مشاجرة بالبساتين وضبط طرفيها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ومصابين.

بالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين شخصين "مصابان برش خرطوش" تم نقلهما لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج، و3 آخرين "أحدهم مصاب بجرح طعنى بالصدر" وتم نقله لإحدى المستشفيات"، وبحوزة الآخران "2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار" بسبب خلاف الجيرة فيما بينهم تعدى خلالها الطرفين على بعضهما البعض باستخدام الأسلحة المضبوطة، وسلاح أبيض "سكين" تم التخلص منه بإلقائه بالطريق العام، ونتج عن ذلك الإصابات المُنوه عنها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم أيدوا ما سبق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.