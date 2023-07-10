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الإثنين 10 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الإسماعيلي يهزم الداخلية بهدف ويحسم بقائه في الدوري

الإسماعيلي والداخلية
الإسماعيلي والداخلية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى فوزا ثمينا على نظيره فريق الداخلية بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين علي استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة ال 33 من الدوري المصري.

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الإسماعيلي يتقدم على الداخلية في الشوط الأول

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ياو أنور يستغل خطأ دفاعي ويسجل هدف الإسماعيلي الأول أمام الداخلية

وسجل هدف الفوز الوحيد لنادي الإسماعيلي ياو أنور في الدقيقة الثامنة من بداية أحداث الشوط الأول من المباراة. 

وبهذا الفوز حسم الإسماعيلي  البقاء في الدوري الممتاز، حيث يحتل الفريق الكروي بالنادي المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 37 نقطة.

على الجانب الآخر يدخل نادي الداخلية في صراع الهبوط بعدما تعقدت الأمور على الفريق حيث يتواجد في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بفارق نقطة واحدة عن غزل المحلة وأسوان. 

 

تشكيل الإسماعيلي أمام الداخلية في الدوري 

 

حراسة المرمي.. أحمد عادل
الدفاع.. محمد نصر، محمد هاشم، عصام صبحي ، محمد دسوقي
خط الوسط.. سيرجي أكا، عماد حمدي ، ياو أنور
خط الهجوم.. عبدالرحمن مجدي، أحمد مدبولي، محمد الشامي

دكة البدلاء
محمد كوكو - إياد العسقلاني - كريم عرفات - محمد بيومي - كريم الديب - محمد عبد السميع - مروان حمدي - محمود الشبراوي - عمر الساعي
 

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