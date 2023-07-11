وظائف ناشئة تساهم في تحقيق التحول بسلاسل التوريد

نشرت شركة كابجيميني، المتخصصة عالميًا في تقديم الاستشارات والخدمات التقنية وخدمات التعهيد، دليلًا تعريفيًا يتناول 15 وظيفة مستقبلية في مجال سلسلة التوريد. إذ يوفر الدليل التعريفي مرجعًا محددًا للوظائف الناشئة التي من شأنها قيادة مسيرة التحول الذكي لعمليات سلاسل التوريد.

ووفقًا لدليل كابجيميني التعريفي، أفادت 45% من المؤسسات المشاركة بأن تكلفة سلاسل التوريد لديها قد زادت خلال السنوات الثلاثة الماضية بهدف تحسين المرونة والاستدامة والتركيز على العملاء، كما واجهت قرابة 35% منها تحديًا في الموازنة بين تلك الأهداف. لذا تحتاج المؤسسات إلى استحداث وظائف جديدة لتقييم التأثير المحتمل لهذه التغييرات وتخفيف التداعيات على شركائها وعملائها في سلسلة التوريد.

قال حسام سيف الدين، الرئيس التنفيذي لشركة كابجيميني مصر: "تشهد صناعة سلاسل التوريد تحولًا ملحوظًا، مما يخلق تحديات يصعب مواجهتها بحلول سريعة في سلاسل التوريد الحديثة. عوضًا عن ذلك، تحتاج المؤسسات إلى إجراء مراجعة شاملة للطريقة التي تعالج بها عمليات سلاسل التوريد لديها. ويكمن السر وراء تحقيق هذه المهمة في تمكين الكوادر البشرية واستحداث وظائف جديدة لها بمهارات تساهم في مواجهة التحديات وتسخير التكنولوجيا وتحقيق أهداف الاستدامة. لذا نسعى جاهدين في كابجيميني لمساعدة شركائنا في إجراء التحول المطلوب وإدارة أعمالهم من خلال تعظيم القدرات البشرية عبر التكنولوجيا لتشكيل مستقبل صناعاتهم وتعزيز الأثر الإيجابي لأعمالهم".

قالت رانيا هيدا، رئيس قسم التخطيط المتكامل في شركة يونيليفر عربية: "تهدف شراكتنا مع كابجيميني إلى تحقيق التحول في عملياتنا في سلاسل التوريد الشاملة والابتكار بها وتشغيلها على نحو أكثر كفاءة من التوريد وحتى التسليم. إذ يعد فريق كابجيميني مصر عاملًا رئيسيًا يساهم في تحقيق رؤيتنا من خلال تعزيز ولاء العملاء وخلق قيمة مضافة لأعمالنا وتحقيق نتائج أعمال فائقة وموثوقة".



تحديات سلاسل التوريد

تتزايد التحديات في سلاسل التوريد مما يؤثر على مختلف المؤسسات في المجالات كافة، حيثما تفتقر العديد منها للاستعداد الكافي من أجل التعامل مع الواقع الجديد لسلاسل التوريد.

وقد أظهر تقرير حديث لمعهد كابجيميني للأبحاث، كان قد أجرى استطلاعًا على 1000 مؤسسة في مختلف قطاعات المنتجات الاستهلاكية وتجارة التجزئة والتصنيع وعلوم الحياة؛ أن أكثر من نصف المؤسسات (54%) تقر بأن سلاسل التوريد لديها قد تغيرت تغيرًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين، إلا أن 27% منها فقط تشرع في تنفيذ التحول الشامل في سلسلة التوريد.

ونظرًا إلى الأولوية التي أصبحت تحظى بها سلسلة التوريد اليوم على مستوى مجالس الإدارات، فإن أقل من 20٪ من المؤسسات مجهزة حاليًا للتعامل مع الواقع الجديد لسلسلة التوريد. وقد ظهرت الحاجة لدى المؤسسات إلى تنفيذ تحول شامل بسلسلة التوريد من البداية إلى النهاية لتصبح أكثر نجاحًا في المستقبل.

وظائف ناشئة لتحقيق التحول في سلسلة التوريد



تمثل المواهب الدُعامة الأساسية للابتكار والتحول في سلاسل التوريد العالمية. ولمواجهة عدد لا يحصى من التحديات المتواجدة اليوم وفي المستقبل، أصبح هناك احتياج لأفكار جديدة وأساليب مبتكرة من مواهب الجيل الجديد.