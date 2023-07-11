عاجل
التوسع في منح الرخصة الذهبية لجذب الاستثمارات مجلس الوزراء السعودى يدعم قرارات أوبك بلس مدبولي: "نستهدف في المرحلة الحالية دعم القطاع الخاص"
الثلاثاء 11 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رحيل لاعب تشيلسي إلى يونيون برلين

فوفانا
فوفانا

كشف نادى تشيلسي الإنجليزي، بشكل رسمي، اليوم الثلاثاء، رحيل مهاجمه ديفيد فوفانا على سبيل الإعارة لمدة موسم إلى نادي يونيون برلين في الدوري الألماني.

كان فوفانا أنضم لصفوف نادي تشيلسي في يناير قادما من نادي مولدي النرويجي ودمج في الفريق الأول للرجال.


لعب فوفانا مع تشيلسي لأول مرة ضد مانشستر سيتي في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي ، بالإضافة للمشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز للاعب البالغ من العمر 20 عامًا.

سيستمر لاعب ساحل العاج الدولي فوفانا مع فريق يونيون برلين الذي سينافس في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم لأول مرة في تاريخ النادي.
 


تصريحات فوفانا
 


تحدث فوفانا في تصريحات لموقع ناديه الجديد بعد انتقاله بشكل رسمي أن تطور يونيون برلين بقوة في السنوات الأخيرة وأنا متحمس جدًا لأن أكون جزءًا من الفريق في الموسم الجديد"

وتابع أن النادي حاول بقوة بجد من أجل ضمي لفترة طويلة وأريد أن أرد على ثقتهم بي بأداء جيد.

شارك دافيد فوفانا  4 لقاءات مع فريق تشيلسي في النصف الثاني من الموسم الماضي، ويملك اللاعب 20 عاما عقدا مع النادي اللندني حتى عام 2029 مع إمكانية مد العقد لعام آخر.
أحرز فوفانا 34 هدفا في 65 لقاء مع مولدي بعد انتقاله إليه السنة الماضية من أكاديمية أمادو ديالو الإيفوارية.

 

مواد متعلقة

تشيلسي يبرم صفقة جديدة

يوفنتوس يستهدف ضم لوكاكو من تشيلسي

بوكيتينو: شرف لي تدريب تشيلسي أحد أعظم أندية العالم

خاليدو كوليبالي يودع جماهير تشيلسي برسالة مؤثرة "شاهد "

مانشستر يونايتد يقدم عرضاً نهائياً لضم ماونت من تشيلسي

خماسي تشيلسي يقترب من الدوري السعودي
الجريدة الورقية