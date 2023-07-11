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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ضبط 181 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء ببني سويف

ضبط دقيق قبل بيعه
ضبط دقيق قبل بيعه بالسوق السوداء

 شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على ضرورة تكثيف الرقابة التموينية على جودة إنتاج الخبز المدعم وعدم التلاعب في حصص الدقيق المقررة والتأكد من إنتاج الخبز بالمواصفات والوزن القانوني، ومراجعة ماكينات الصرف للمخابز للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

 وتابع حمادة راضي، رئيس مدينة الواسطى، الحملات الرقابية المكثفة على المخابز البلدية بنطاق المركز، والتي تنفذها إدارات وأجهزة  التموين  تحت إشراف المهندس وصفي عبدالله، وكيل وزارة التموين، بالتعاون مع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية المعنية.

 وتمكنت الحملة من ضبط سيارة محملة بعدد 160 شيكارة دقيق مدعم زنة 50 كجم للجوال الواحد ما يعادل 8 أطنان من الدقيق ضمن حصص المخابز البلدية، وتم التحفظ على المضبوطات قبل بيعها بالسوق السوداء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم تحرير محضرين لمسئولين عن مخابز بلدية لتجميع 21 شيكارة دقيق مدعم بغرض التربح؛ ليصبح إجمالي ما تم ضبطه 181 شيكارة دقيق مدعم، فيما تم تحرير محاضر عدة لمخالفات تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.

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الجريدة الورقية