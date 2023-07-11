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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

القبض على مُتهم بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

حبس متهم
حبس متهم

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة).

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وجاء ذلك لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع.

ومحاول المتهم بغسل تلك الأموال عن طريق شراء (الوحدات السكنية ، السيارات والدراجات النارية) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. 

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (5 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وعلى جانب آخر، أمرت النيابة العامة ي الجيزة بحبس المتهم بإنهاء حياة شاب فى منطقة العجوزة، وذلك على خلفية خلافات مالية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة قد طلبت من رجال البحث الجنائى سرعة إجراء التحريات لكشف مُلابسات الحادث .

وقامت بتكليف الطبيب الشرعى في هذا الصدد بتشريح الجثمان واعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب الوفاة.

وأقر المُتهم المقبوض عليه في واقة إنهاء حياة شاب  في العجوزة بارتكاب الجريمة عقب القبض عليه، وذكر أن خلافات بينهما أدت إلى تشاجرهما، وخلال المشاجرة اعتدى على المجني عليه، مما أسفر عن مصرعه.

وقام  المتهم بالإرشاد عن أداة الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، كما استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان،  أكدوا اعتداء المتهم على القتيل، بالإضافة إلى تفريغ وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل ضبط الجرائم بكافة صورها وأشكالها وهو الأمر الذي له بالغ الأثر على المُجتمع وينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.

ويشن رجال الداخلية يومياً حملات مُكبرة هدفها ضبط كافة أنواع المخالفات مهما تعددت صورها.

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